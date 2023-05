Finale di Champions League 2022/2023: dove vedere e quando si gioca Manchester City-Inter

Quando vedere e dove si gioca Manchester City-Inter, match valevole per la finale di Champions League 2022/2023

La partita si giocherà allo stadio “Ataturk” di Istanbul, sabato 10 giungo, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in Diretta Tv su Sky Sport. Un’alternativa streaming sarà rappresentata da SkyGo e da tutti gli abbonati Now Tv.

Il Manchester City di Pep Guardiola ha la possibilità di prendersi la rivincita di quel 29 maggio 2021, quando i Citizens persero l’opportunità di alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo e dovettero arrendersi ai colpi del Chelsea di Thomas Tuchel. Adesso, dopo la roboante vittoria nelle semifinali arrivata all’Etihad per 4-0 contro il Real Madrid, gli uomini di Guardiola non hanno nessuna intenzione di vedersi sfuggire quest’altra grande opportunità e cercheranno di ripetere la propria prestazione contro l’Inter per mettere in bacheca la prima Champions League della propria storia. Il City, prima di arrivare alla finale di Istanbul, avrà praticamente archiviato la vittoria della sua 9° Premier League e si giocherà, inoltre, anche la finale di FA Cup nel derby di Manchester contro lo United, in caso di successo anche contro gli acerrimi rivali, la gara di Istanbul, oltre alla prima Champions storica, potrebbe assumere il valore ulteriore del primo Triplete storico.



Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, sulla quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo ad inizio anno, invece i nerazzurri sono proprio lì, a viversi una stagione che già così ha assunto un valore storico, dato il fatto che soltanto Mourinho e Herrera erano riusciti a condurre l’Inter in finale di Champions prima d’ora. Inzaghi è il vero e proprio artefice di questo grande traguardo. Il tecnico piacentino, dopo le numerose critiche arrivate per un campionato che non ha rispettato le aspettative, ha saputo riprendere in mano le redini di un’ambiente che sembrava essersi messo di contro e rianimarlo a suon di risultati ottenuti sul campo, come la storica rivincita arrivata dopo 20 anni contro il Milan in semifinale. Proprio come il City, anche l’Inter avrà degli obiettivi da raggiungere prima di concentrare tutte le proprie forze verso la finale, come il piazzamento Champions da consolidare in campionato e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del 24 maggio, obiettivi che i nerazzurri hanno tutte le intenzioni di portare a casa.

Manchester City-Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, oltre a essere visibile anche in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Manchester City-Inter potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Manchester City-Inter le ultimissime:

Nel Manchester City, Guardiola si affiderà agli stessi undici che hanno condotto i Citizens alla finale di Istanbul, solito 4-2-3-1 con Stones spostato in mediana al fianco di Rodri. Solita batteria di trequartisti composta Bernarso Silva, De Bruyne e Grealish, alle spalle di Erling Haaland.

Nell’Inter anche per mister Inzaghi ci saranno pochi dubbi di formazione. Difesa confermatissima con Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo l’unico dubbio resta legato a Mkhitaryan, che nella gara di ritorno contro il Milan è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare, nel caso l’armeno non dovesse essere in piena condizione, pronto Brozovic in mediana con Calhanoglu e Barella mezzali. Davanti Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia di Champions Dzeko, Martinez, con Lukaku e Correa pronti a subentrare.

Manchester City -Inter Probabili Formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Stones, Akanji; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu,Di Marco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.