Finale Coupe de France, PSG-Saint Etienne Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-7-2020

PSG-Saint Etienne è la sfida che stasera, con fischio d’inizio fissato alle 21:10, assegnerà la Coppa di Francia 2019-2020.

Dopo più di quattro mesi dall’ultima volta, causa stop per Coronavirus, anche la Francia torna in campo e lo fa per assegnare un importante trofeo. Stasera infatti, a partire dalle 21:10, in uno Stade de France ovviamente vuoto, si affrontano, nella finale della Coppa di Francia, il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel e il Saint Etienne di Claude Puel.

I parigini, prossimi avversari dell’Atalanta in Champions League, puntano, proprio in attesa di tornare in Europa e di disputare la finale di Coppa di Lega contro il Lione venerdì prossimo, alla loro 13 esima affermazione nella manifestazione.

I biancoverdi, invece, dal canto loro, dopo una salvezza risicata, puntano alla conquista di un trofeo che manca addirittura dal 1977. Per i ligérien, quella di stasera, sarebbe anche l’occasione per conquistare un posto nella fase a gironi della prossima Europa League.

Le ultime sulle formazioni di PGS e Saint Etienne

Per quanto riguarda le formazioni, Tuchel dovrebbe schierare il suo PSG con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Navas in porta. Davanti a lui, Kehrer, Marquinos, Thiago Silva e Kurzawa. A centrocampo spazio a Di Maria, Paredes e Verratti. In attacco il trio delle meraviglie formato da Mbappé, Icardi e Neymar.

Puel dovrebbe invece schierare il suo Saint Etienne con un più articolato 4-2-3-1. Moulin quindi in porta con, a fargli da scudo, Debuchy, Fofana, Moukoudi e Kolodziejczak. Centrocampo a due con Camara e M’Vila. Sulla trequarti invece Hamouma, Boudebouz e Bouanga saranno il supporto all’unica punta, Krasso.

Finale Coppa di Francia, PSG-Saint Etienne, 24-‘7-2020.

Probabili formazioni PSG-Saint Etienne

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Marquinos, Thiago Silva, Kurzawa; Di Maria, Paredes, Verratti; Mbappé, Icardi, Neymar.

Saint Etienne (4-2-3-1): Moulin; Debuchy, Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak; Camara, M’Vila; Hamouma, Boudebouz, Bouanga; Krasso.

Come vedere PSG-Saint Etienne in diretta TV e streaming

PSG-Saint Etienne sarà visibile in chiaro, partire dalle 21:10, su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre). Via streaming il match sarà invece visibile tramite collegamento al sito internet della stessa emittente.

Precedenti recenti

I precedenti più recenti tra PSG e Saint Etienne sono 2: il primo risale alla 18° giornata di campionato, giocata lo scorso 15 dicembre e terminata 0-4 in favore dei parigini. Il secondo invece è quello dei quarti di finale della Coppa di Lega, disputato lo scorso 8 gennaio e terminato 6-1 in favore di Neymar e compagni.

