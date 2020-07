Champions League, sorteggio quarti-semifinali: Atalanta-PSG, Juventus con Manchester City o Real Madrid, Napoli con Bayern Monaco

L’Atalanta affronterà il PSG, mentre il Napoli, qualora riuscisse a battere il Barcellona, ha pescato il Bayern Monaco, che ha già il pass contro il Chelsea, e la Juventus, qualora riuscisse a rimontare contro il Lione, sfiderà il Manchester City, in vantaggio sul Real Madrid

La prima decisione adottata dalla Uefa è far disputare le partite degli ottavi di finale di ritorno da recuperare nei rispettivi stadi.

Quindi, Bayern Monaco-Chelsea, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione si disputeranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, al Camp Nou, all’Etihad Stadium di Manchester e all’Allianz Stadium di Torino.

Per il resto, si giocherà in gare secche, nei quarti di finale e nelle semifinali, e a porte chiuse in una Final Eight da disputare totalmente a Lisbona, in Portogallo, in due stadi: l’Estadio da Luz e l’Estadio Josè Alvalade.

Riguardo il calendario, gli ottavi di finale si giocheranno il 7 e l’8 agosto, mentre tra il 12 e il 15 andranno in scena i quarti, il 18 e il 19 le due semifinali e il 23 agosto è attesa la finale.

Il sorteggio di Nyon non è stato molto positivo per le squadre italiane, ma non poteva essere altrimenti, visto che sono rimaste solo le big del calcio europeo.

L’unica squadra ad avere la certezza e la qualificazione per i quarti è l’Atalanta, che ha pescato il PSG, mentre il Lipsia sfiderà l’Atletico Madrid.

Il Napoli, invece, qualora riuscisse ad eliminare il Barcellona, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, dovrà affrontare il Bayern Monaco, che ha già vinto 3-0 all’andata contro il Chelsea e ha già un piede ai quarti.

Questione più difficile per la Juventus, che deve prima pensare a ribaltare la sconfitta per 1-0 di Lione e solo dopo potrà incrociare il cammino con la vincente di Manchester City-Real Madrid, con gli inglesi in vantaggio dopo la vittoria per 2-1 dell’andata.

Quarti di Finale Champions League 2019-2020

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League:

Quarti di Finale

Partita 1: Real Madrid / Manchester City – Lione / Juventus

Partita 2: Lipsia – Atletico Madrid

Partita 3: Napoli / Barcellona – Chelsea / Bayern Monaco

Partita 4: Atalanta – Paris Saint Germain

Semifinali

Partita 5: Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 3

Partita 6: Vinc. Partita 2 – Vinc. Partita 4

Finale

Partita 7: Vinc. Partita 6 – Vinc. Partita 5

