FIGC, il primo settembre inizia ufficialmente il calciomercato

La FIGC ha diramato un comunicato ufficiale in cui si definiscono i termini ed i regolamenti dei tesseramenti della stagione 2020-21. Inoltre ci sono accordi per il deposito dei contratti preliminari tra società, così come l’esercizio del riscatto e controriscatto, le variazioni di tesseramento, per chi si svincola anche fuori dall’Italia.

DATE IN PROGRAMMA

Il programma della sessione di calciomercato estiva partirà dal 1° settembre e terminerà il 5 di ottobre alle ore 20. Quella invernale, invece, inizierà il 4 gennaio per terminare il 1° febbraio alle ore 20.

ACCORDI PRELIMINARI

Sarà offerta la possibilità di stipulare degli accordi per il deposito di contratti preliminari tra le società dello stesso campionato. I suddetti accordi possono essere effettuati nella finestra che va dal 1° giugno al 31 agosto, anche in pieno svolgimenti dei campionati.

OPZIONI E CONTROOPZIONI DI RISCATTO

Le opzioni di riscatto dei prestiti relativi, i quali scadono entro la stagione 2019-20, dovranno essere effettuati in una tre giorni che partirà domani. Quindi da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno.

Per quelli che scadono entro la stagione 2020-21, l’opzione potrà essere effettuata dal 4 gennaio al 1 febbraio 2021 alle ore 20.

Per le cessioni annuali e biennali, senza opzione di controriscatto, stipulate in questa stagione e per quelle biennali della stagione 2018-19 le opzioni sono le seguenti: da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto per le opzioni che non prevedono il diritto di controopzione. Per quelle che lo prevedono solo la finestra tra lunedì 17 agosto e mercoledì 19 agosto. Da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto per le controopzioni.

Per i prestiti biennali della stagione 2019-20, senza diritto di controopzione, le date utili saranno comprese tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2020.Per i prestiti biennali della stagione 2019-20 e 2020-21 senza diritto di contropzione, potranno esercitare il diritto dal 4 gennaio al 1 febbraio 2021.

SVINCOLATI

Chi si svincola da una società entro il 31 agosto avrà tempo fino al 31 marzo per trovarne un’altra. Dal 1°settembre al 31 marzo, inoltre, sarà possibile tesserare svincolati dai campionati esteri.

