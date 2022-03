FIFA, nuove regole sui prestiti: cosa cambia dalla prossima stagione

Il Consiglio della FIFA ha adottato le nuove regole sui prestiti, che entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione. Imposta una limitazione sia nel numero dei tesseramenti sia nella durata degli stessi.

Cambia il meccanismo dei trasferimenti in prestito: il consiglio della FIFA, che si è riunito ieri in presenza, ha stabilito le nuove regole per ciò che riguarda i trasferimenti a titolo temporaneo verso un altro club. Regole che si pongono, tra i vari obiettivi, quello di finalità di facilitare lo sviluppo dei giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento di giocatori da parte dei club.

Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal primo luglio, inizio della nuova stagione sportiva, e avranno applicazione graduale nei prossimi tre anni. Nello specifico, si tratterà di stabilire alcuni elementi che rendano più chiara e circoscritta la definizione del prestito: da una durata massima dello stesso (al limite un anno), a un tetto massimo di giocatori che ogni club potrà acquistare in regime di prestito (otto nel 2022-23, sette nel 2023-24, sei dal 2024-25).

Queste limitazioni, specifica la FIFA, non riguarderanno i calciatori al di sotto dei 21 anni.

