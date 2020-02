Fifa, Infantino presenta The Vision 2020-2023: ecco come cambia il calcio. Nuovo regolamento sui prestiti

Gianni Infantino ha presentato The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global. Si tratta di un piano organizzativo volto a modernizzare il mondo del calcio nei prossimi anni.

Come spiega lo stesso presidente della FIFA, questo documento ha l’obiettivo di rendere il calcio sempre più globale, coinvolgendo quanti più Peasi possibili. La previsione è quella di avere un giorno 50 nazionali e 50 club di tutto il mondo al livello più alto dal punto di vista competitivo.

Nel dettaglio, The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global prevede 11 punti fondamentali: modernizzare le norme che regolano il calcio (calendario internazionale e trasferimenti), aumentare i ricavi da investire nel calcio, incrementare efficienza ed efficacia dell’organizzazione, garantire il successo alle competizioni, dare un’impronta globale alle competizioni stesse, aumentare la competitività a livello globale, massimizzare l’impatto del calcio, far crescere il mondo del calcio femminile, sviluppare la tecnologia nel calcio (VAR e nuove tecnologie), proteggere i valori positivi nel calcio (uno su tutti la lotta al razzismo), avere un impatto sulla società attraverso il calcio (educare i ragazzi).

Il mondo del calcio si prepara quindi ad un’evoluzione, che lo renderà sempre più protagonista nella nostra società

