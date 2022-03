FIFA, clamoroso: Ucraina può andare ai Mondiali come squadra extra

Mondiali Qatar 2022, la FIFA pensa di ammettere direttamente l’Ucraina: ai “gialli” sarebbe destinato uno slot supplementare rispetto a quelli originariamente previsti.

I Mondiali in Qatar a 33 squadre: questo lo scenario che potrebbe profilarsi se, come sembra, la FIFA deciderà di ammettere direttamente l’Ucraina alla prossima rassegna iridata. La notizia, che ha cominciato a circolare in mattinata, trova conferma nelle parole di Peter Rees, presidente della Federcalcio gallese:

“C’è stata una discussione in merito e da parte nostra andrebbe bene, sarebbe una buona cosa da fare. ome essere umano diresti. “Ok, se non son pronti a giocare a giugno diamogli il via libera”, ma c’è una struttura del torneo e non si saprebbe come inserire un’altra squadra. Speriamo che l’Ucraina possa giocare contro la Scozia a giugno“.

Il Galles è inserito nello stesso percorso di qualificazione dell’Ucraina, che comprende anche la Scozia e l’Austria. Proprio la Nazionale del Commonwealth dovrà vedersela con gli ucraini in semifinale, ma la gara è stata posticipata a giugno, per via del conflitto deflagrato al confine con la Russia.

La decisione della FIFA di ammettere direttamente l’Ucraina ai Mondiali andrebbe letta, a nostro avviso, non come un “premio”, bensì in un’ottica di maggior sicurezza internazionale: invece che lasciar disputare gare di qualificazione in territori segnati dalla guerra, o costringere la delegazione Ucraina, cui buona parte dei membri disputa il campionato locale, a spostamenti logistici resi ovviamente più complicati dal conflitto, la FIFA amplierà il numero di partecipanti ai Mondiali (con l’introduzione di un girone da cinque?), lasciando inalterate le possibilità di qualificazione delle altre 10 formazioni coinvolte negli spareggi (la Russia è già stata squalificata).

