FC 26 novità clamorose sul Gameplay, data uscita e quanto costa

FC 26 sarà una bomba: ecco tutte le novità che stanno facendo impazzire i fan del gioco cult di EA Sports!

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma è ormai chiaro che EA Sports FC 26 è pronto a scendere in campo. Le indiscrezioni si moltiplicano e, secondo fonti attendibili, Electronic Arts sarebbe vicinissima a svelare tutti i dettagli sul nuovo capitolo della sua celebre serie calcistica.

Quando esce EA Sports FC 26? La data di rilascio e prezzo

La data più accreditata per il lancio di EA Sports FC 26 è venerdì 26 settembre 2025, in linea con la tradizione EA di pubblicare i propri titoli calcistici all’inizio dell’autunno. Una scelta coerente se si considerano le uscite precedenti: FC 25 è arrivato il 27 settembre 2024, mentre FC 24 fu pubblicato il 29 settembre 2023.

Come per la data di rilascio anche il costo di EA Sports FC 26 non è stato ancora reso noto ufficialmente ma si prevede che sarà simile a quello dei titoli precedenti con un prezzo di lancio standard intorno ai 79,99€ e un prezzo per l’edizione Ultimate di circa 109,99€.

Tuttavia, è bene tenere presente che questi prezzi potrebbero variare leggermente a seconda della piattaforma e ci potranno essere offerte speciali o sconti soprattutto nei periodi di lancio o durante eventi promozionali.

In sintesi, anche se il prezzo esatto di EA Sports FC 26 non è ancora noto, si può ipotizzare un costo simile a quello di FC 25, con variazioni possibili a seconda delle offerte e dei rivenditori.

Console compatibili per EA SPORTS FC 26

Un altro dettaglio importante riguarda le piattaforme supportate: FC 26 potrebbe essere disponibile su PC, console di ultima generazione come PS5, XBOX One X, Nintendo Switch 2 e dovrebbe essere compatibile anche su PS4 e Xbox One proprio come già accaduto con la serie Madden NFL.

FC 26 sarà un titolo multipiattaforma , accessibile su PS4/PS5, Xbox One/Series X‑S, PC e (con ogni probabilità) anche su Switch.

, accessibile su PS4/PS5, Xbox One/Series X‑S, PC e (con ogni probabilità) anche su Switch. Con Dual Entitlement potrai giocare su console di vecchia e nuova generazione senza acquistare due versioni.

potrai giocare su console di vecchia e nuova generazione senza acquistare due versioni. Cross‑play console only, quindi non sarà possibile sfidare utenti su PC o console diverse.

Copertina e star protagonista: tutto porta di nuovo a Jude Bellingham

Secondo i primi rumor, anche quest’anno Jude Bellingham sarà il volto ufficiale del gioco. Il centrocampista del Real Madrid, già presente sulla copertina di FC 25, è uno degli atleti più amati del momento e sembra destinato a mantenere il ruolo da protagonista in FC 26.

Ultimate Team: trapelano le prime Icone leggendarie

I leak su Ultimate Team non si sono fatti attendere. Tra le prime Carte Icona emerse online figurano campioni italiani del calibro di Francesco Totti e Giorgio Chiellini, nomi che hanno già scatenato l’entusiasmo dei fan più nostalgici.

La modalità regina dei titoli EA cambia volto. In FC 26, Ultimate Team potrebbe introdurre un nuovo sistema di evoluzione dinamica, con carte che migliorano in base alle prestazioni del giocatore anche nel mondo reale. Una vera rivoluzione che promette di stravolgere il mercato interno e dare valore anche ai giocatori meno blasonati.

Inoltre, sono previsti nuovi eventi live, sfide giornaliere e un Battle Pass stile Battle Royale per sbloccare contenuti cosmetici, stadi alternativi e animazioni personalizzate.

Gameplay più realistico con la nuova TRACAB Technology

Una delle innovazioni tecniche più interessanti riguarda l’introduzione dell’inedita TRACAB Technology, una versione evoluta della già nota Hypermotion, progettata per offrire animazioni ancora più realistiche, movimenti naturali e un’esperienza di gioco fluida e immersiva.

Con il reveal ufficiale previsto a breve, non resta che attendere la conferma di tutte queste indiscrezioni. Se le anticipazioni dovessero rivelarsi esatte, EA Sports FC 26 potrebbe rappresentare un vero salto di qualità per la serie, sia sul piano tecnico che contenutistico.

Secondo le prime anticipazioni, EA Sports FC 26 introdurrà un motore fisico completamente riscritto, con tocchi di palla, contrasti e movimenti che sembrano più realistici che mai. L’intelligenza artificiale è stata potenziata per rendere le partite più dinamiche, con giocatori che leggono meglio gli spazi e si adattano al tuo stile.

Ma non finisce qui: si parla anche di un nuovo sistema di personalizzazione tattica, con possibilità mai viste in modalità carriera e Ultimate Team.

Licenze clamorose e stadi iconici

EA ha messo a segno alcuni colpi di mercato incredibili anche sul fronte licenze. Dopo aver perso alcune competizioni negli anni precedenti, FC 26 recupera terreno: nuove squadre sudamericane, campionati esclusivi, stadi storici completamente ricreati con la tecnologia HyperMotion V3.

E non è tutto: torna finalmente la modalità torneo mondiale, con supporto cross-platform e possibilità di creare la tua competizione con squadre reali o ibride.