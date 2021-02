Napoli, Ghoulam positivo al Covid

Ghoulam positivo. Il Napoli deve fare i conti con un’altra positività al Covid nella propria squadra. Questa volta ad esserlo è Faouzi Ghoulam, terzino della squadra azzurra. Dal consueto giro di tamponi svolto ieri pomeriggio, l’algerino è risultato positivo al virus e per questo motivo il giocatore è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare. Naturalmente Ghoulam non partirà con la squadra per la trasferta di sabato sera contro il Genoa.

Il Napoli è ancora alle prese con una nuova positività nella propria squadra. Dopo il polverone mediatico alzato su Victor Osimhen, questa volta tocca a Faouzi Ghoulam. L’algerino, ieri, è risultato positivo ad un tampone naso-faringeo molecolare. Non mostra alcun sintomo ma, come richiedono le norme, il giocatore è in isolamento presso il proprio domicilio.

A comunicarlo è stato proprio la SSC Napoli, attraverso i propri profili social. Ecco quanto dichiarato:

“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

Ghoulam positivo, si complica la posizione del terzino

Dal punto di vista tattico non cambia nulla per Rino Gattuso visto che il giocatore non ha mai giocato tantissimo. Complice anche l’infortunio non smaltito del tutto, Ghoulam non ha mai avuto tantissimo spazio se non in Coppa Italia. Adesso arriva anche la batosta della positività che toglie ogni speranza di uno schieramento da titolare per un giocatore che aveva iniziato molto bene.

L’unica preoccupazione per il tecnico è che ci possa essere qualche altro positivo dopo l’annuncio della negatività di Fabian Ruiz.

Intanto sabato sera c’è la sfida col Genoa che all’andata aveva tantissimi giocatori positivi e dove si creò un vero e proprio focolaio. Il Napoli, però, spera che non ci siano altre ripercussioni dato che dovrà anche recuperare la sfida d’andata contro la Juventus.

