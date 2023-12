Fantacalcio, tre centrocampisti su cui puntare fino al termine del campionato

Il fantacalcio è una passione che coinvolge milioni di appassionati di calcio in Italia e nel mondo. Ogni settimana, i fantallenatori devono scegliere la formazione migliore per affrontare i loro avversari, tenendo conto delle prestazioni dei giocatori reali, delle statistiche, degli infortuni, delle squalifiche e delle indiscrezioni di mercato. Tra i ruoli più importanti e decisivi per il successo di una fantarosa c’è quello dei centrocampisti, che possono regalare bonus preziosi con gol, assist e voti alti.

Ma quali sono i centrocampisti su cui puntare fino alla fine del campionato? In questo articolo verranno sviscerati tre nomi che stanno facendo faville in Serie A e che potrebbero fare la differenza nella vostra squadra di fantacalcio. Si tratta di Andrea Colpani, Albert Gudmundsson ed Ederson, tre talenti che hanno saputo conquistare la fiducia dei loro allenatori e dei loro tifosi con le loro giocate e i loro gol.

Andrea Colpani (Monza)

Se c’è un centrocampista che sta incantando la Serie A con le sue giocate e i suoi gol, quello è Andrea Colpani. Il giovane talento del Monza, classe 1999, è una delle rivelazioni del campionato, con 6 reti in 15 partite. Chi ha avuto la fortuna di averlo nella propria fantarosa non deve lasciarselo scappare, perché Colpani è un centrocampista che fa la differenza.

Ma attenzione, perché il suo futuro potrebbe essere lontano dal Monza. Adriano Galliani, il patron dei brianzoli, ha dichiarato che il centrocampista di 24 anni ha chiesto di andare all’Inter già nella prossima sessione invernale. Questa indiscrezione di calciomercato potrebbe cambiare le carte in tavola e anche il suo status in ottica fantacalcio, dove in maglia nerazzurra la concorrenza per il talentuoso trequartista aumenterebbe inevitabilmente. Per ora, però, si possono ammirare le sue magie con la casacca biancorossa e sperare che continui a regalare bonus al fantacalcio.

Albert Gudmundsson (Genoa)

Un altro nome da tenere d’occhio al fantacalcio è quello di Albert Gudmundsson, il trequartista islandese del Genoa. Il fantasista classe 1997 aveva già mostrato le sue doti nel campionato cadetto, dove aveva trascinato i rossoblù alla promozione. Consultando La guida definitiva ai migliori siti scommesse online in Italia, era difficile ipotizzare la sua conferma nella massima serie, dove ha segnato un terzo delle reti realizzate dalla squadra ligure. Lo score di Gudmundsson recita 5 reti in 12 presenze di campionato e anche 2 sigilli in altrettante gare di Coppa Italia.

Il suo ruolo è fondamentale per il gioco del grifone, visto che mister Gilardino ha finora rinunciato a Retegui, infortunato per molte partite e tornato nell’ultimo turno. Ora il trequartista islandese è alle prese con un infortunio al ginocchio, ma dovrebbe tornare molto presto a calcare i campi di Serie A e a continuare a incidere con i suoi bonus. Anche lui non va scambiato, resta uno dei top nella lista dei centrocampisti al fantacalcio. Gudmundsson è un vero e proprio jolly offensivo per i fantallenatori che gli affideranno le redini del reparto nevralgico del campo.

Ederson (Atalanta)

Sul gradino più basso del podio dei centrocampisti da puntare al fantacalcio va menzionato il brasiliano Ederson. Il mediano argentino, scoperto da Walter Sabatini ai tempi in cui giocava nella Salernitana, quest’anno sembra un giocatore completamente rinato rispetto alla scorsa stagione. L’anno scorso infatti, il centrocampista di 24 anni aveva segnato un solo gol e distribuito un assist.

Nell’annata attuale invece ha già messo a referto 4 gol in 13 partite e un assist, segnando anche la sua prima rete in carriera in Europa League, dove la Dea è già qualificata agli ottavi di finale. La titolarità garantita e la posizione avanzata dove viene schierato da Gasperini, suggeriscono di puntare forte ancora su Ederson al fantacalcio. L’ex Salernitana è un giocatore che sa fare tutto: recuperare palloni, impostare l’azione, inserirsi in area, concludere a rete, insomma un vero e proprio tuttofare .