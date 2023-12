“Mi ha chiesto di andare all’Inter”: Galliani lascia partire la stella del Monza | Cessione obbligata

Nuovo assalto ai gioiellini di casa Monza. Adriano Galliani dice tutto: la cessione appare proprio obbligata.

Già lo scorso anno c’è stato un primo assaggio. Il Monza scopre Carlos Augusto, Raffaele Palladino lo mette nelle condizioni di esplodere. L’esterno brasiliano mostra il suo potenziale, arriva l’Inter: anticipa tutti e lo prende. In un modo abbastanza conveniente per entrambi.

Un affare chiuso con la formula in prestito oneroso (da 4.5 milioni di euro), con riscatto fissato a 7.5 e bonus intorno ai 5 milioni: praticamente il Monza intascherà una cifra vicina ai venti milioni, visto che Carlos Augusto ufficialmente ha rinnovato fino al 30 giugno 2024, ma è impossibile che torni al Brianteo, se non come avversario.

Quest’anno almeno due giocatori della rosa del Monza hanno compiuto un ulteriore scatto. Il numero uno, di nome e di fatto, è Michele Di Gregorio, portiere milanese classe 1997, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto – da titolare – uno Scudetto Primavera.

Classica gavetta con Renate, Novara e Pordenone, lo switch arriva proprio con il Monza. La prima annata in Serie A è molto positiva, in questa stagione è arrivata la conferma delle suo doti, sono in tanti ad aspettarsi la convocazione nell’Italia di Luciano Spalletti. A giugno sicuramente qualcuno busserà alla porta del Monza, bisogna solo capire se e a quali cifre il club brianzolo aprirà. Chi la Nazionale l’ha assaporata è il gioiello di casa Monza.

Tutti pazzi per Colpani

Di Flaco Colpani ha soltanto il soprannome: veloce, velocissimo, soprattutto in progressione. Un giocatore talmente moderno che viene utilizzato da Raffaele Palladino praticamente in ogni parte del campo.

Lo scorso anno si è preso a forza di super prestazioni un posto da titolare nell’undici del Monza, in questa stagione è letteralmente esploso. Sono già sei le sue marcature, come Osimhen ma senza tirare nemmeno un calcio di rigore: quattro gol da goleador dentro l’area, due da fuori, nel suo repertorio anche una rete di testa.

Galliani apre alla cessione?

“Nessuno si è fatto vivo con noi per parlare di Colpani”. Adriano Galliani per ora se lo coccola, prova a blindarlo ricordando a tutti la data di scadenza, ma nelle pieghe dell’intervista sul Corriere dello Sport si capisce benissimo che la permanenza di un gioiello del genere è a tempo determinato.

“Ha cinque anni di contratto, siamo a dicembre e fino a giugno e oltre non è trattabile. Diverso è stato il discorso per Carlos Augusto, che aveva ancora un anno e volendo diventare terzino del Brasile chiese di andare all’Inter“. Fino a giugno… frase importante, poi chissà. Chissà che la Juve non coglierà al volo il match con il Monza per farci un’altra chiacchieratina.