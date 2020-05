F1, Wolff resta in Mercedes, sventata ipotesi Aston Martin

La F1 continua a far parlare più per quello che succede fuori pista che per i progetti di far partire il 2020 e stavolta, al centro delle attenzioni mediatiche degli appassionati, c’è Toto Wolff.

L’attuale team principal della Mercedes ha fatto clamore per avere acquistato delle azioni della Aston Martin, che dovrebbe apparire in griglia nel 2021, al posto della Racing Point. A mettere tutti in riga, con rigore tedesco, però, ci pensa la Mercedes Daimler, la quale smentisce queste voci.

Il team principal Mercedes Wolff. Fonte: Pinterest

F1: Wolff rimane in Mercedes

L’austriaco si è fatto notare dal 2014 a questa parte per essere stato una parte importante della vittoria della Mercedes del Campionato Mondiale per sei stagioni consecutive. La sua leadership è innegabile, la sua precisione anche e la sua fame di vittorie innegabile. Chi non ricorda i suoi pugni rabbiosi quando qualcosa va storto?

Tuttavia, le cose sembravano essere sul punto di cambiare. L’austriaco, infatti, ha acquistato una quota delle azioni della rinascente Aston Martin , per un investimento pari al 42 % delle azioni totali. Una simile scelta ha dato addito alle voci provenienti dalla Germania che vedevano Wolff alleato con Stroll nell’acquisto della Aston Martin.

Il comunicato ufficiale

A smentire queste illazioni, tuttavia, ci ha pensato la stessa Mercedes, tramite un comunicato ufficiale apparso sul loro sito lo scorso giovedì sera:

” Le speculazioni su un potenziale ritiro dalla Formula 1 continuano ad essere non solo infondate ma anche irresponsabili”

“Il nostro sport ha infatti adottato i giusti provvedimenti per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 garantendo, in futuro, una sostenibilità finanziaria, un passaggio importante che abbiamo accolto con favore. È nostra chiara intenzione continuare a competere in Formula 1 come Mercedes- Benz negli anni a venire, e intendiamo farlo con il nostro socio dirigente Toto Wolff“.

