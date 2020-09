F1, Williams: Chi è Simon Roberts, il Nuovo Team Principal

Lui è Simon Roberts, un volto nuovo per la Formula 1 che però va a ricoprire un ruolo importante per una scuderia storica, la Williams. Si tratta, infatti, del sostituto di Claire Williams a capo della scuderia che purtroppo ha perso la famiglia al proprio interno. Vediamo di conoscere meglio questo professionista.

Simon Roberts, la nuova faccia della Williams. Fonte: sito ufficiale della scuderia di Grove

Simon Roberts: il nuovo volto della Williams

In Italia si è concluso il viaggio della famiglia Williams all’interno della propria scuderia e sempre dall’Italia si riparte, con un volto nuovo.

Lui è inglese, ha un passato recente in McLaren e tanta voglia di fare crescere la scuderia di Grove con la guida della nuova proprietà. Dorilton, infatti, è ben nota nel Regno Unito poichè ha fra i responsabili James Matthews, uomo di affari ben conosciuto anche perchè è sposato con Pippa Middleton.

Una particolarità di Roberts, è che la sua qualifica sarà Acting Team Principal. Sarà suo compito coordinare il muretto box e prendere le veci di Claire Williams in tutto e per tutto- ma ad interim. Già il ruolo di Team Principal è sempre stato prerogativa di Sir Frank e la stessa figlia era “solo” la vice.

La Carriera

Roberts è entrato in Formula 1 nel 2003 , ricoprendo in McLaren il ruolo di Direttore delle operazioni e Direttore generale. Dopodichè si è recato in Force India per la stagione 2009 e come Chief Operating Office si è addossato la responsabilità di tutte le operazioni del team, dal concept fino alla pista. Nel 2010 l’inglese è tornato alla McLaren come Direttore delle operazioni, nonchè membro del loro team esecutivo. È stato poi nominato Chief Operations Officer nel 2017, avendo anche responsabilità per l’ingegneria e le operazioni di fabbrica.

“Sono lieto -annuncia Roberts sul sito della scuderia di Grove – di essere annunciato come Acting Team Principal per la Williams durante questo periodo di transizione. È un momento emozionante per la squadra, una nuova era per la Williams in cui sono entusiasta di avere un ruolo. Non vedo l’ora di affrontare la sfida mentre cerchiamo di riportare la squadra in testa alla griglia”.

