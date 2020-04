F1, il tributo di Hamilton e Stewart per Sir Stirling Moss

L’omaggio di Hamilton a Sir Stirling Moss. Fonte: Lewis Hamilton Twitter ufficiale

Sir Stirling Moss è scomparso nella giornata di Pasqua ma la sua presenza rimarrà scolpita per sempre nella storia dello sport che amava e nel cuore di tutti. Fra le tante persone che hanno reso omaggio ad una delle leggende più belle della Formula 1 figurano i nomi di due piloti britannici importanti come Lewis Hamilton e Jackie Stewart.

Un pensiero daHamilton per Sir Stirling Moss

“Se n’è andato così come ha vissuto, meravigliosamente– lo ha ricordato Lady Moss- ha fatto un giro di troppo ma se n’è andato dolcemente”. La scomparsa di Sir Moss è stata una enorme perdita, sentita dal mondo intero delle corse, compresi i fiumi di appassionati, ma è stata sentita maggiormente ove il grande pilota aveva le proprie radici, nel Regno Unito.

Due dei più grandi piloti di Formula 1 britannici hanno voluto rendere omaggio alla vita del loro Re senza Corona con un pensiero profondo, sentito e delicato, affidato ai social.

Il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton ha voluto commemorare la sua vita con il ricordo di un’amicizia insolita, fra una leggenda incostrastata ed una che invece lo sta diventando in questi tempi. “Oggi diciamo addio a Sir Stirling Moss, la leggenda delle gare- ha scritto Hamilton – Certamente mi mancheranno le nostre conversazioni. Sono veramente grato per i momenti che abbiamo passato insieme. Prego per lui e per la sua famiglia in questo momento difficile. Che possa riposare in pace.” Il pilota della Mercedes ha voluto non solo compiangere la sua scomparsa ma anche e soprattutto rendere un tributo alla sua incredibile vita – “Penso che sia importante celebrare la sua incredibile vita. Devo ammettere che la nostra è stata un’amicizia insolita fra due persone con stili di vita e radici diverse. Eppure fra di noi è scattato qualcosa, un amore per le corse che ci ha avvicinato”.

Il tributo di Jackie Stewart

Anche Jackie Stewart ha voluto dedicare un pensiero a Moss. Il suo pensiero è un ricordo, sfumato nelle tonalità seppia di tempi ormai lontani. Il ricordo di un ragazzino con un sogno più grande di lui, che avrebbe poi realizzato, mentre, con la voce resa acuta dall’emozione, chiedeva un autografo al suo idolo, Stirling Moss. “Sembrava un vero pilota: camminava come ti aspettavi che dovesse camminare un pilota, parlava come un pilota: effettivamente ha posto uno standard che non è poi mai stato raggiunto dal momento in cui si è ritirato”. Il Re senza corona, infatti, nonostante non avesse mai coronato il sogno di vincere un mondiale si è fatto strada nella ristretta cerchia dei piloti più vincenti di sempre, esordendo a soli 18 anni nel 1948. La sua carriera ne è durata 14, di anni, con 212 corse vinte su un totale di 375 a cui aveva preso parte.

Che tutti i nostri pensieri lo raggiungano ovunque lui sia ora, omaggiarlo è inevitabile e dimenticarlo sarà impossibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

