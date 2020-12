F1 Test Abu Dhabi 2020: Alonso il più veloce

L’asturiano batte subito un colpo, prendendosi la vetta della giornata di test a Yas Marina, che chiude ufficialmente la stagione 2020

Il sipario sulla stagione 2020 della Formula 1 è calato in modo ufficiale all’incirca un’oretta fa. Sul circuito di Yas Marina, che domenica ha ospitato il Gran Premio di Abu Dhabi, è andata in scena l’unica giornata di test dedicata ai giovani piloti, anche se c’era più di un pilota con un’età over 30.

Tra questi, a destare impressione, segno di una voglia matta di tornare a sgomitare in pista a due anni dall’arrivederci al Circus, è stato Fernando Alonso, autore del miglior tempo di sessione (1:36.333), più rapido rispettivamente di 26 e 73 millesimi dei tempi in Q2 sabato scorso di Daniel Ricciardo e di Esteban Ocon, seppur con mescola C5, un gradino più morbida della C4 utilizzata come soft sabato.

Miglior tempo per Fernando Alonso a Yas Marina (foto da: twitter.com)

A seguire, completando il podio virtuale, abbiamo i due scesi in pista per la Mercedes, ovvero Nyck de Vries (+0.262, mescola C5) e Stoffel Vandoorne (+0.507, mescola C5). Poi un altro ‘giovanotto’, cioè Robert Kubica, Alfa Romeo (+1.113, mescola C5), con Yuki Tsunoda, AlphaTauri, in 5° posizione (+1.224, mescola C5).

Il giovane estone Jüri Vips, Red Bull, ha il 6° crono (+1.437, mescola C4), piazzandosi davanti ad Antonio Fuoco, Ferrari (+1.484, mescola C5), a Callum Ilott, Alfa Romeo (+1.493, mescola C5), a Guanyu Zhou, Renault (+1.569, mescola C5), e a Jack Aitken, Williams (+1.820, mescola C4).

Completano la classifica Robert Shwartzman, Ferrari (+1.824, mescola C5), Sebastien Buemi, Red Bull (+1.951, mescola C4), Marino Sato, AlphaTauri (+2.162, mescola C4), Roy Nissany, Williams (+3.467, mescola C4), e Mick Schumacher, Haas (+3.614, mescola C5). Non presenti McLaren e Racing Point.

Come giri completati, a svettare è Shwartzman (129), davanti a Sato (127), Fuoco (126), Schumacher (125) e Tsunoda (123); sopra la soglia dei 100 giri all’attivo anche de Vries (110), Alonso (105) e Vips (101). Poi troviamo Zhou (98), Ilott (93), Kubica (89) e Vandoorne (82); in coda Aitken (78), Buemi (77) e Nissany (75).

Come team, 255 i giri per la Ferrari, meglio di AlphaTauri (250) e Renault (203). Poi abbiamo la Mercedes (192), l’Alfa Romeo (182), la Red Bull (178) e la Williams (153). Fanalino di coda la Haas (125), unica però a schierare soltanto un pilota quest’oggi.

Classifica e tempi della sessione di test per giovani piloti di oggi ad Abu Dhabi (foto da: twitter.com/pirellisport)

