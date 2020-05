F1, Silverstone potrebbe essere salva: grazie a Johnson

Il Gran Premio di Silverstone potrebbe essere salvo grazie al Primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson. Ci troviamo di fronte ad una notizia dai caratteri decisamente inaspettati e che tuttavia sembra riaprire le cigolanti porte del Circuito di Silverstone alla Formula 1. Ancora una volta.

Il circuito inglese. Fonte: Twitter ufficiale di Silverstone

Silverstone salva grazie a Johnson

Prima sì, poi no, ed infine forse. Sembra proprio che questa stagione 2020 proprio non riesca a scrollarsi di dosso quel velo di incertezza che la pandemia le ha buttato addosso. Un velo che appare resistente a tutti gli svariati tentativi di rimuoverlo.

Il Gran Premio di Silverstone sarebbe dovuto essere corso il 19 luglio. Poi la pandemia ha messo tutto in dubbio, finchè non sono intervenuti gli organizzatori di Liberty Media. Chase Carey ha infatti studiato un buon progetto di Calendario che prevede di correre dapprima in Europa, con il caldo a favore per poi spostarsi nel resto dei continenti.

I piani riguardanti la cittadina inglese erano floridi. Si era infatti concretamente parlato addirittura di un doppio appuntamento. Tutto questo però, prima che arrivasse la Gran Bretagna con a sua quarantena.

Infatti, proprio in questi ultimi giorni, la Gran Bretagna ha deciso di allungare il periodo di quarantena fino ad agosto, un’estensione che logicamente vieta di avere al proprio interno degli eventi pubblici. Purtroppo, poi, anche se la gara si tenesse a porte chiuse, comunque sarebbero coinvolti circa 2000 addetti ai lavori e l’assemblamento si creerebbe in comune.

Boris Johnson è però intervenuto a restituire una speranza alla Formula 1. Infatti, il Primo Ministro ha chiesto agli altri ministri un’esenzione del Circus da queste misure di quarantena. Un’azione del genere porterebbe alla salvezza Silverstone e aiuterebbe anche l’immagine dei britannici agli occhi del mondo.

Basterà per salvare la tappa inglese del Circus? Noi, speriamo proprio di sì.

