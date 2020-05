F1, Silverstone Firma Accordo Per Due GP A Porte Chiuse

Finora si temeva che Silverstone non riuscisse ad ospitare nemmeno un Gran Premio ed invece ora si apre la possibilità che non solo la cittadina inglese ci riesca, ma possa addirittura ospitarne due. Infatti, il circuito inglese ha fatto sapere nelle ultime ore di aver firmato un contratto con la Formula 1 che prevede, appunto, un doppio appuntamento. Rimane tuttavia primaria la sicurezza delle parti che devono prendere parte alle gare, quindi i due Gran Premi saranno sempre senza che il pubblico sia ammesso.

Silverstone si candida per un bis di gare. Fonte: Twitter ufficiale del Circuito

Silverstone e F1 firmano per due GP

Poco tempo fa era trapelata la notizia di problemi finanziari per il circuito inglese. Una situazione del genere aveva messo in pericolo anche una sola tappa della Formula 1.

La F1, tuttavia, ha dichiarato di essere disposta ad elargire comunque la tassa di ospite a Silverstone, nonostante non possa guadagnare tramite i biglietti del pubblico.

A dare la conferma riguardo l’esistenza di questo accordo è il manager del circuito di Silverstone, Stuart Pringle.

“Sono lieto di confermare che Silverstone e la Formula 1 hanno raggiunto un accordo sul principio di ospitare due gare a porte chiuse quest’estate”– ha annuciato Pringle.

“Comunque , queste due gare sono ancora soggette all’approvazione del governo, poichè la nostra priorità è la sicurezza di tutti quelli coinvoolti e in stretta osservanza delle regole stipulate per il COVID – 19. Vorrei ringraziare tutti i fans che sono stati così gentili nel sostenerci attraverso questo periodo e assicurarli che siamo determinati a fare tutto il possibile per aiutare la Formula 1 a tornare in pista quest’estate.”

Piani per l’estate

Chase Carey ha comunicato i piani per il calendario. Si dovrebbe infatti ripartire a luglio, con un doppio appuntamento in Austria , a porte chiuse. Dopodichè ci sarebbe una settimana di pausa a cui farebbe seguito il doppio Grand Prix di Silverstone. A questo punto, facendo anche riferimento alla notizia del GP di Spa, anch’esso a porte chiuse, appare possibile che l’intera stagione 2020 possa avvenire a porte chiuse.

Una soluzione non idilliaca, certo, ma che permetterebbe di vedere la settantesima edizione del Mondiale di F1 prendere vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS