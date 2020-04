F1, Silverstone conferma piani per due gare

GP Silverstone. Fonte: Twitter ufficiale Silverstone Circuit

é raro che qualcosa accada due volte eppure il Gran Premio di F1 di Silverstone potrebbe essere una di queste cose. Il calendario del Circus relativo al 2020, ormail lo sappiamo bene, è stato sconvolto dall’emergenza causata dalla pandemia del Coronavirus. Una situazione del genere ha reso la cancellazione e il rinvio dei Gran Premi l’unica soluzione possibile per la sicurezza di tutti, fan e staff. Siamo ormai a quota 9 Gran Premi spostati (e sentiamo avvicinarsi l’odore del 10 con il GP di Francia previsto a giugno) ma la FIA e Liberty Media hanno un piano. Si tratta di cercare di correre almeno 15 gare, cambiando luoghi e date. Ce la faranno?

Silverstone: la F1 passa due volte

é in quest’ottica che Silverstonesi candida per ospitare la Formula 1 non una ma addirittura due volte. Infatti, se si volesse cercare di mantenere il folle ritmo di tre gare al mese, la media necessaria per realizzare nell’arco di tempo prestabilito la stagione – ossia da luglio a dicembre non-stop- appare sensato mantenere le gare prevalentemente in Europa.

Inizialmente si era parlato della possibilità di correre in terra inglese cambiando l’ordine del circuito ma l’idea non è apparsa geniale. In compenso, però, il manager del circuito Stuart Pringle ha confermato che sta portando avanti le trattive per ospitare la gara due volte con la F1.

“La F1 sta lavorando sodo per cercare di delineare una stagione 2020– ha spiegato ai media il manager britannico – e quando ci hanno chiesto se saremmo disponibili ad ospitare due volte un Gran Premio di Formula 1 abbiamo risposto “certo che sì”. Siamo aperti e disponibili a fare tutto ciò che è necessario per fare il campionato.”

Pringle ha inoltre confermato che intrattengono rapporti continui con gli organizzatori del calendario e che ci sono buone possibilità che Silverstone ospiti davvero per due volte la F1.

“Ho analizzato la situazione. Ho piena fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo molta esperienza e tanta conoscenza per farlo. Sono sicuro che ce la faremmo.”

Anche Spielberg potrebbe trovarsi in una situazione analoga. Il circuito austriaco sembra destinato ad aprire la stagione a luglio e si sta parlando di disputare la gare per due volte anche nel Red Bull Ring. Che sia la stagione dei bis europei?

