GP della Stiria 2020 Risultati Qualifiche: Hamilton pole davanti a Verstappen e Sainz

Il GP della Stiria 2020 ha visto delle qualifiche minacciate dalla pioggia incessante, che ne ritarda l’inizio di venti munuti. Alla fine, un sontuoso Lewis Hamilton si riconferma il “Mago della Pioggia”, conquistando la pole position all’ultimo davanti ad un costante e velocissimo Verstappen su Red Bull e Carlos Sainz. Ferrari semplicemente deludente.

Fonte: twitter.com/MercedesAMGF1

Qualifiche imprevedibili per il GP della Stiria 2020

Una pioggia incessante ha colpito il circuito di Spielberg, rendendo impossibile disputare le FP3 e ha causato un ritardo di una ventina di minuti delle qualifiche. Si è tratto di una sessione davvero unica ed appassionante, con scarsa visibilità e la pioggia che verso la fine del Q2 ha ricominciato a scendere copiosa sulle qualifiche del GP della Stiria 2020.Il Re Nero Lewis Hamilton , invece, sembrava non correre sul bagnato e ha provato infatti il suo talento e ha confermato la sua bravura su condizioni di bagato conquistando la seconda pole position della stagione appena iniziata.

La sua prestazione è stata semplicemente fenomenale e lo ha portato a trionfare con molto distacco dal resto dei piloti. Dietro di lui si è trovato un fantastico Max Verstappen sulla sua RB16,il quale ha guidato benissimo per tutta la durata delle qualifiche. L’olandese ha dato tutto ma ha pagato una leggera variazione di traiettoria che proprio alla fine dell’ultimo giro gli ha causato un testacoda, più che comprensibile in condizioni di bagato, con la pioggia che scendeva e la visibilità- a detta di tutti i piloti- ridotta praticamente a zero.

Al terzo posto, inaspettatamente, partirà Carlos Sainz. Lo spagnolo, infatti, ha davvero tirato fuori il meglio dalla sua McLaren. “Sono state le qualifiche più difficili della mia carriera in F1- ha affermato divertito il pilota della McLaren appena sceso dalla sua monoposto- ma ne è valsa la pena.”

Sia Sainz che Norris infatti hanno dato prova di grande maturità, portando a termine in posizioni ottime le loro monoposto. La McLaren, così come la Renault, dimostra di essere solida e veloce in condizioni di bagnato e dimostra una sicurezza ed un’affidabilità tale da guadagnarle un probabile terzo posto fra e migliori scuderie del 2020. Ma stiamo correndo un po’ troppo, siamo ancora alla seconda gara di questa folle stagione.

Prestazione eccezionale anche per George Russell. Il giovane inglese infatti si è fatto notare portando a termine il migliore risultato in qualifica, riuscendo nella difficile impresa di portare la sua Williams in Q2.

Fonte: F1.com

I flop di queste qualifiche

Una delusione, invece, la Ferrari. Nemmeno l’imprevedibilità del bagnato, infatti, è servita a salvare la Scuderia da se stessa. Sebastian Vettel termina al 10 posto, mentre Charles Leclerc addirittura undicesimo, in quanto non è riuscito nemmeno a qualificarsi per il Q3.Un risultato del genere non faceva parte delle prestazioni del monegasco da 1 anno e nove mesi. Si sperava in realtà proprio nella pioggia per poter rimescolare le carte dopo due prove libere sottotono ma niente da fare, la SF1000 proprio non va. Nemmeno gli aggiornamenti previsti sembrano in grado di rivegliare il Cavallino Rampante dal suo torpore.

Un’altra delusione, meno grave, è stata la Racing Point. Dopo aver brillato per le prime due prove libere, infatti, ha abbassato notevolmente il livello delle sue prestazioni.

Griglia di Partenza Gran Premio di Stiria 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.188 1:17.825 1:19.273 34

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.297 1:17.938 1:20.489 34

3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.590 1:18.836 1:20.671 33

4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.791 1:18.657 1:20.701 34

5 31 Esteban Ocon RENAULT 1:19.687 1:18.764 1:20.922 33

6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.504 1:18.448 1:20.925 34

7 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:20.882 1:19.014 1:21.011 31

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.192 1:18.744 1:21.028 33

9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.662 1:19.229 1:21.192 32

10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:20.243 1:19.545 1:21.651 33

11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.871 1:19.628 24

12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:20.382 1:19.636 22

13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.697 1:19.645 23

14 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:19.824 1:19.717 24

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.140 1:20.211 22

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.372 12

17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.607 12

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.759 12

19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.831 12

20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI DNS 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS