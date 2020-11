F1 Risultati 3° Prove Libere GP di Turchia: Verstappen più veloci in PL3

Anche nella 3° sessione di prove Libere in vista del Gran Premio di Turchia Max Verstappen è stato il più veloce sul circuito di Istanbul.

Il sabato mattina sul circuito di Istanbul è stato al limite della praticabilità per la pioggia caduta ed i piloti non hanno voluto rischiare in vista delle qualifiche per il GP di Turchia che prenderanno il via alle ore 13:00.

Max Verstappen con la sua Red Bull è stato il più veloce con il tempo di 1’48”485.

Secondo tempo per Charles Leclerc che si è dimostrato veloce e competitivo anche sul bagnato con la sua Ferrari staccato di 945 millesimi da Verstappen.

L’altra Red Bull di Alexander Albon ha fatto il 3° tempo a 1 secondo e mezzo dal compagno di squadra.

Molto staccati tutti gli altri che hanno girato oltre 5 secondi più lenti rispetto a Verstappen con Esteban Ocon 4° con la Renault e Lando Norris 5° con la McLaren.



Sebastian Vettel ha fatto il 6° tempo con la sua Ferrari a 6 secondi da Verstappen.

Valtteri Bottas con la Mercedes ha fatto l’8° tempo mentre Lewis Hamilton in queste condizioni ha preferito non girare proprio.

Risultati e Tempi 3° Sessione Prove Libere Gran Premio di Turchia di F1:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:48.485 6

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:49.430 +0.945s 9

3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:50.059 +1.574s 5

4 31 Esteban Ocon RENAULT 1:53.897 +5.412s 9

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:53.995 +5.510s 7

6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:54.490 +6.005s 14

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:55.577 +7.092s 6

8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:55.666 +7.181s 4

9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:55.878 +7.393s 4

10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:56.824 +8.339s 5

11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:58.475 +9.990s 6

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:59.548 +11.063s 7

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 2:02.325 +13.840s 10

14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 2:02.473 +13.988s 7

15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 2:04.748 +16.263s 5

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 2:06.351 +17.866s 12

17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 2:09.368 +20.883s 8

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1

20 44 Lewis Hamilton MERCEDES 3

