F1, Renault contesta i condotti freno della Racing Point

In questo inizio stagione, le prestazioni della Racing Point hanno convinto ma non altrettanto i suoi condotti freno. Infatti, dopo il Gran Premio della Stiria, la Renault ha fatto ricorso alla FIA, accusando la scuderia “in rosa” di avere usato i condotti freno della Mercedes del 2019.

La Racing Point questa stagione è davvero competitiva. Fonte: Twitter

Le motivazioni di presentare questo reclamo sono corrette ma resta da verificare la veridicità di tale accusa. Nel frattempo, che questo atto sia stato compiuto per correttezza o per gelosia, la Racing Point è sotto inchiesta ma può continuare ad usare ciò che ha inserito nella sua monoposto.

Condotti freno Racing Point e il Regolamento

Non è passata inosservata la straordinaria somiglianza di queste componenti tecniche con le stesse della Mercedes dello scorso anno, che è anche la casa che fornisce il motore alla Racing Point. Il Regolamento dice che è “plagio” nel momento in cui una scuderia si appropri dei disegni e dei progetti di un’altra scuderia, poichè si appropria del lavoro intellettuale di un’altra persona. é permesso, quindi, “copiare” da vicino un meccanismo e ricrerarlo nella propria fabbrica. Tuttavia, c’è da tenere conto che i condotti freno sono uguali non solo dall’esterno ma anche dall’interno. Che la Mercedes abbia fornito loro un aiutino?

Conseguenze

Nel caso in cui questa somigianza restasse impunita, la Racing Point e la Mercedes darebbero il via ad una serie di conseguenze a catena anche per gli altri team. Ad esempio, vedremmo la Red Bull passare le sue componenti all’ Alpha Tauri. Lo stesso avverrebbe fra la Ferrari e la Haas. Il risultato sarebbe una specie di formula fantascientifica il cui si combatte il presente contro il passato, monoposto vecchie che combattono fra loro anche l’anno successivo e monoposto attuali, per una situazione strana che porterebbe ancorsa più caos a questa Formula 1 scalmanata.

La decisione che prenderà la FIA avrà un grosso impatto su quello che sarà il futuro della griglia e del Circus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

