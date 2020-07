F1, Racing Point terrà conto della fedeltà di Perez per il 2021

Il mercato piloti per il 2021 è in pieno fermento e la Racing Point ha un sedile molto ambito. Infatti, per quel posto libero si dice che ci sia Sergio “Checo” Perez, l’attuale pilota, e Sebastian Vettel, ancora senza un sedile per il prossimo anno.

La scuderia britannica con sede a Silverstone è chiaramente molto tentata all’idea di accaparrarsi un tetracampione del mondo come Vettel ma dichiara anche di non avere nessuna intenzione di dimenticare la fedeltà dimostrata in questi anni dal pilota messicano.

Il legame fra la Racing Point e Sergio Perez ha avuto inizio nel 2018, quando il team era ancora noto con la denominazione Force India. Il messicano ha infatti avuto un ruolo centrale quando la squadra inglese era alle prese con forti difficoltà finanziarie e alla ricerca di investitori. In seguito, è arrivato Lawrence Stroll ed il team è diventato Racing Point, e Perez era ancora lì. Come quando ha voluto legare il suo futuro al suo team – potenzialmente- fino al 2022. Questa fedeltà, unita all’innegabile talento e grinta del messicano, non verrà dimenticato. Anche perchè con Vettel finora ci sono state solo “chiacchierate tranquille”. Proprio quel contratto si rivela una fonte di sicurezza per il messicano

“Già la sola presenza di quel contratto è un fattore chiave per il futuro e credo sia ovvio che giochi un ruolo fondemantale sulla scelta, è un segno che lo teniamo- ha affermato Szafnauer– Ma so dove volete arrivare, e Sergio è sempre stato leale con noi. è un grande pilota, sta con noi da molto tempo e va d’accordo con Lance (Stroll, ndr). Inoltre, lo aiuta e anche questo è importante. Tutti questi sono dei punti importanti per noi nel momento in cui andremo ad affrontare la decisione.“

Con papà Stroll come finanziatore, Perez sa per certo che con l’arrivo di Vettel sarebbe lui a dover salutare la Racing Point. Per ora, però, è ancora tutto in sospeso.

