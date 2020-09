F1 Ordine d’Arrivo Gran Premio di Russia 2020: Vince Bottas su Verstappen e Hamilton

Valtteri Bottas domina e vince il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi davanti alla Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas va a vincere il Gran Premio di Russia 2020 dopo essere passato al comando della gara al 17° giro quando Lewis Hamilton è stato costretto a scontare 10” di penalità per aver commesso due infrazioni prima della partenza!

Hamilton infranto il regolamento commettendo una doppia violazione nel posizionamento in pit-lane per le prove di partenza

Per Valtteri Bottas si tratta della 2° vittoria nel Mondiale di Formula 1 2020 dopo quella nel Gran Premio d’Austria ottenuta a Luglio scorso.

Dietro di lui arriva la Red Bull di Max Verstappen che chiude al 2° posto dopo un ottima gara mentre Hamilton è riuscito a risalire fino alla 3° posizione.

Sergio Perez chiude 4° con la Racing Point davanti alla Renault di Daniel Ricciardo che è 5°.

Charles Leclerc con la sua Ferrari riesce ad ottenere una buona 6° posizione mentre Sebastian Vettel chiude una gara anonima ancora una volta fuori dalla top ten al 13° posto!

Ottima 11° posizione per Antonio Giovinazzi che con la sua Alfa Romeo chiude davanti alla Haas di Magnussen e dietro la Red Bull di Albon.

Continua il dominio incontrastato delle Mercedes sul circuito di Sochi con 7 vittorie su 7 gare disputate e la seconda personale di Valtteri Bottas oltre alle 4 di Hamilton e a quella di Nico Rosberg!

Lewis Hamilton vede così sfumare la 91° vittoria in carriera che gli avrebbe permesso già oggi di eguagliare il record di vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher! Record rimandato per il britannico della Mercedes che resta saldamente al comando del Mondiale di Formula 1 2020.

In classifica piloti Lewis Hamilton sale a 205 punti con 44 di vantaggio su Bottas che è a quota 161. In classifica costruttori la Mercedes va a 366, contro i 192 della Red Bull e i 106 della McLaren.

Cronaca Gara GP RUSSIA 2020:

Giro 53/53 Ultimo Giro! Valtteri Bottas con la sua Mercedes va a vincere il Gran Premio di Russia davanti a Verstappen ed Hamilton!

52/53: Penultimo Giro! Bottas vede sempre più vicina la vittoria nel Gran Premio di Russia! Il finlandese ha completato un altro giro veloce in 1’37″030, punto in più per lui! Sul podio con lui sono virtualmente Verstappen ed Hamilton. Leclerc con la Ferrari è sesto mentre Vettel è 13°.

50/53: Bottas al comando della corsa si avvia verso la vittoria del Gran Premio di Russia. Il finlandese con la sua Mercedes ha doppiato la Ferrari di Sebastian Vettel che è in 13° posizione!

Giro 49/53 Posizioni congelate davanti! Giro veloce di Verstappen in 1’37”7! Giovinazzi supera Magnussen e sale in 11° posizione.

Giro 47/53 grande Battaglia tra Albon e Lando Norris ma tra i due litiganti ne approfitta Gasly per prendersi la 10° posizione!

44/53: Bottas è sempre al comando con 11″2 di vantaggio su Verstappen. Hamilton è sempre terzo a 9″7 da Verstappen. Poi ci sono Sergio Perez 4° con la Racing Point e Daniel Ricciardo 5° con la sua Renault. Charles Leclerc con la sua Ferrari è in sesta posizione a 9″4 da Ricciardo. Vettel con l’altra Rossa è 14°.

Giro 41/53

39/53: Bottas è al comando con 12” di vantaggio sulla Red Bull di Verstappen. Hamilton è 3° dietro a Verstappen che ha oltre 10 secondi di vantaggio sul britannico della Mercedes

37/53: Ricciardo sta allungando su Leclerc che è sesto e deve guardarsi dalla Renault di Ocon che gli è subito dietro

36/53: Si ferma Raikkonen per il suo pit stop e rientra in 12° posizione con la sua Alfa Romeo

35/53: Ricciardo prova a spingere al massimo in vista della sosta per scontare la penalità di 5″

33/53: Bottas ha 12” di vantaggio su Verstappen e 21” su Hamilton. Quarto è Perez, quinto Ricciardo, sesto Leclerc.

31/53 Classifica dopo 30 giri completati: Bottas è al comando della corsa con 12 secondi di vantaggio su Verstappen e 19” su Kvyat che è 3°.

Hamilton è risalito in 4° posizione ed è vicinissimo all’Alpha Tauri del russo e a seguire ci sono Sergio Perez, Ricciardo, Leclerc e Ocon.

Vettel è in 9° posizione seguito da Raikkonen.

29/53: Si ferma Leclerc al box Ferrari per il suo pit stop e monta gomme hard. Il monegasco rientra in pista davanti a Ocon in 7° posizione!

28/53: Ricciardo sorpassa Vettel e si prende la settima posizione, mentre Leclerc rimane ancora in pista dietro a Bottas che è al comando ed ha già effettuato la sua sosta. 5″ di penalità inflitti a Ricciardo per manovra pericolosa

27°giro/53: Rientra Bottas ai box per il suo pit stop. il finlandese dopo la sosta riesce a rientrare davanti a Leclerc in prima posizione. Verstappen intanto è salito al 3° posto davanti a Kvyat .

26/53: Verstappen si ferma per il suo pit stop e monta le gomme dure, l’olandese della Red Bull rientra alle spalle di Kvyat in quarta posizione. Leclerc non si è ancora fermato e sale in seconda posizione

25/53: Bottas continua a girare su un ritmo forsennato e ora ha 9 secondi di vantaggio su Verstappen. Leclerc che ancora non ha effettuato il pit stop è 3° e sta facendo sin qui una grande gara. Vettel è settimo davanti a Ricciardo e Ocon.

24/53: classifica provvisoria: Bottas, Verstappen, Leclec, Vettel, Raikkonen.

23/53: Bottas continua ad allungare e ora ha 7 secondi di vantaggio su Verstappen. Leclerc è sempre 3° con 3″2 di vantaggio su Kvyat. I primi 4 ancora non hanno effettuato il pit stop

22/53: Bottas continua a spingere forte e fa un altro giro veloce 1’39″081, ora ha 6″7 di vantaggio su Verstappen e 26″5 su Charles Leclerc che è 3°. Kvyat è quarto ed Hamilton è quinto.

21/53: Leclerc che non si è ancora fermato per il suo pit stop ora è quarto preceduto da Bottas che è al comando, Verstappen e Perez. Hamilton è in sesta posizione

20/53: Giro veloce di Bottas 1’39″375. Intanto rientra anche Gasly per il pit stop e Leclerc sale in quinta posizione. Hamilton si prende la posizione di Vettel e risale in settima posizione.

19/53: Si fermano per il pit stop Grosjean e Giovinazzi.

18/53: Bottas è passato al comando della corsa e ha 4″1 di vantaggio su Verstappen. Hamilton è in 10° posizione.

17/53: Hamilton rientra per scontare la penalità di 10 secondi e monta gomme dure. Il britannico rientra in pista alle spalle di Vettel in 11° posizione. Vedremo ora Lewis se riuscirà nella rimonta

16/53: Ricciardo rientra ai box e monta gomme dure. L’australiano torna in pista in 14° posizione.

14/53: Hamilton è sempre al comando con 2″363 su Bottas . Verstappen segue a 4″975. Perez invece è in lotta con Ricciardo per la quinta posizione. Leclerc sempre ottavo e Vettel 13°.

10/53: Le due Ferrari di Leclerc e di Vettel sono in ottava e tredicesima posizione.

9/53: CLAMOROSO sono 10 i secondi di penalità inflitti a Lewis Hamilton! Gli sono state contestate due scorrettezze la prima durante l’uscita dalla corsia box e la seconda durante il posizionamento in griglia di partenza nel pre-gara.

8/53: Attenzione! Inflitti 5 secondi di penalità per Lewis Hamilton! Il pilota britannico era già sotto investigazione per aver effettuato una prova di partenza in una zona non consentita della pista prima dello start ed è stato sanzionato!

7/53: Giro veloce di Lewis Hamilton in 1’40″056 che guadagna 7 decimi su Bottas!

6/53: Riprende la corsa!

5/53: La Safety Car rientrerà al termine di questo giro e riprenderà la gara

4/53: Ancora Safety car in pista e tanti detriti sul tracciato dopo gli incidenti del primo giro

3/53: Classifica dopo 2 giri completati: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen, Grosjean, Kvyat, Giovinazzi, Vettel, Latifi, Raikkonen, Russell, Albon e Norris.

Giro 2/53: C’è stato un contatto tra Leclerc e Stroll all’uscita della curva 4 con il canadese che tocca con la sua posteriore destra l’anteriore sinistra del monegasco e va a sbattere contro le barriere. Brutto errore anche di Carlos Sainz che va lungo e va a finire sulle barriere!

Giro 1/53: PARTITI! Lewis Hamilton riesce a mantenere la prima posizione su Bottas e a seguire ci sono Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly. Subito Safety Car in pista!

ORe 13:10 partiti per il giro di ricognizione!

Ore 13:00 Tutto pronto per il Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi. Sono 53 i giri che i piloti dovranno completare per un totale di 309,745 km da percorrere. Nei 6 precedenti Gran Premi di Russia di Formuila 1 la Mercedes ha ottenuto 6 vittorie su 6 di cui 4 con Hamilton e le alre due con Nico Rosberg e Valtteri Bottas.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Russia di F1 2020:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +7.729

3 Lewis HAMILTON Mercedes +22.729

4 Sergio PEREZ Racing Point +30.558

5 Daniel RICCIARDO Renault +47.065

6 Charles LECLERC Ferrari +61.807

7 Esteban OCON Renault +66.854

8 Daniil KVYAT AlphaTauri +66.974

9 Pierre GASLY AlphaTauri +89.337

10 Alexander ALBON Red Bull Racing +92.462

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing 1 L

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team 1 L

13 Sebastian VETTEL Ferrari 1 L 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing 1 L

15 Lando NORRIS McLaren 1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams 1 L 1

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team 1 L

18 George RUSSELL Williams 1 L

19 Carlos SAINZ McLaren

