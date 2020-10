F1 Ordine d’Arrivo Gran Premio di Germania 2020: Vince Hamilton su Verstappen

Lewis Hamilton domina e vince il Gran Premio di Germania sul circuito del Nururgring davanti alla Red Bull di Max Verstappen e a Ricciardo che sale sul 3° gradino del podio

Lewish Hamilton vince il Gran Premio dell’Eifel in Germania e aggancia Michael Schumacher al record di vittorie in Formula 1 a quota 91!

Ora per Lewis Hamilton il prossimo obiettivo è il sorpasso nel record di vittorie e agganciarlo a quota 7 titoli piloti F1.

Per Lewis Hamilton è la 7° vittoria nel mondiale di F1 2020 che gli permette di allungare in classifica piloti visto il concomitante ritiro del compagno di squadra Valtteri Bottas per problemi alla power unit della sua Mercedes.

La vittoria 91 per Hamilton arriva proprio in casa di Michael Schumacher sul circuito del Nurburgring dove il tedesco aveva vinto 5 volte con Benetton prima e poi con la Ferrari.

Dietro Lewis Hamilton arriva Max Verstappen con la Red Bull, l’unico a tenere il ritmo del britannico della Mercedes.

Per Verstappen si tratta dell’8° podio in 11 Gran Premi corsi quest’anno con la sua Red Bull.

Staccatissimi tutti gli altri con Daniel Ricciardo che chiude 3° dopo una lotta con Sergio Perez che finisce 4°.

Charles Leclerc con la Ferrari non va oltre il 7° posto mentre Sebastian Vettel chiude in 11° posizione.

Valtteri Bottas scattato dalla pole position ha avuto un guasto al motore dopo 19 giri ed è stato costretto al ritiro.

In classifica piloti Lewis Hamilton sale a quota 230 punti seguito da Valtteri Bottas a quota 161 che ne ha 69 in meno. Max Verstappen è 3° a quota 147 punti a 14 punti di distacco da Bottas.

Per Lewis Hamilton è sempre più vicino il record di vittorie di titoli piloti in Formula 1 a quota 7 di Michael Schumacher.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Germania di F1 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 60 1:35:49.641 25

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 60 +4.470s 19

3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 60 +14.613s 15

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 60 +16.070s 12

5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 60 +21.905s 10

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 60 +22.766s 8

7 16 Charles Leclerc FERRARI 60 +30.814s 6

8 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 60 +32.596s 4

9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 60 +39.081s 2

10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +40.035s 1

11 5 Sebastian Vettel FERRARI 60 +40.810s 0

12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 60 +41.476s 0

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 60 +49.585s 0

14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 60 +54.449s 0

15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 60 +55.588s 0

NC 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 42 DNF 0

NC 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 23 DNF 0

NC 31 Esteban Ocon RENAULT 22 DNF 0

NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 18 DNF 0

NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 12 DNF 0

Cronaca Gara GP Eifel di Germania 2020:

60/60 ULTIMO GIRO! Lewis Hamilton vince il Gran Premio dell’Eifel e raggiunge le 91 vittorie in Formula 1 eguagliando il record di Michael Schumacher. Sul secondo gradino del podio sale Max Verstappen mentre Ricciardo è terzo!

59/60 Penultimo giro, Hamilton si avvicina sempre più alla vittoria numero 91 e si appresta a scrivere la storia al Nurburgring!

58/60 Quando siamo a 3 giri dalla fine del Gran Premio di Germania Hamilton ha 3 secondi di vantaggio su Verstappen. Ricciardo è terzo. Leclerc è ormai a 5 secondi da Gasly

56/60 Hamilton è sempre al comando su Verstappen e Ricciardo. Leclerc è a 4”2 da Gasly! Restare in pista con le gomme medie è stato un grave errore per il monegasco!

55/60 Sebastian Vettel sorpassa Magnussen. Leclerc non riesce a recuperare su Gasly

54/60 Hamilton fa un nuovo giro record in 1’28”257 e va a 3”2 su Verstappen.

53/60 Leclerc ha 9 decimi di vantaggio su Hulkenberg, mentre Vettel passa Latifi

53/60 Hamilton porta a 2”7 il suo vantaggio su Verstappen e scappa via verso la vittoria numero 91 in Formula 1 che gli permetterà di eguagliare il record di Schumacher! Ricciardo e Perez lottano per il 3° gradino del podio

52/60 Hamilton ha già quasi 2 secondi di vantaggio su Verstappen, quindi Ricciardo terzo con Perez a seguire.

52/60 Ora è Hulkenberg ad attaccare Leclerc con il ferrarista in grossa difficoltà con le gomme medie!

51/60 Leclerc che è rimasto con le gomme medie è in difficoltà e viene passato da Gasly in curva 1, Vettel è 13° e prova ad attaccare Latifi

50/60 Hamilton riparte spingendo al massimo e prova ad allungare su Verstappen che ha Ricciardo in scia, poi a seguire ci sono Sergio Perez, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ricciardo intanto attacca Verstappen

49/60 Hamilton rallenta e prova a scaldare al massimo le sue gomme, anche con il DAS

49/60 La Safety Car tornerà ai box in questo giro.

49/60 Ancora Safety Car in pista

46/60 Rientrano tutti ai box approfittando della Safety car tranne Leclerc. Hamilton e Verstappen, come tutti gli altri, montano le gomme morbide. Il monegasco rimane in pista con le gomme medie

45/60 La McLaren di Norris sembra che sta per prendere fuoco con fumo che esce dalla scocca. SAFETY CAR in pista!

44/60 SI FERMA LANDO NORRIS! L’inglese parcheggia la sua McLaren a bordo pista.

44/60 Vettel rientra ai box e monta le gomme morbide nuove, mentre Leclerc guadagna quasi 3 secondi al giro su Lando Norris che è in grande difficoltà

43/60 Vettel subisce il sorpasso anche di Hulkenberg

42/60 Hamilton ha quasi 10 secondi di vantaggio su Verstappen, mentre anche Gasly infila Vettel e sale in ottava posizione.

41/60 Leclerc infila Vettel in curva 1 con un attacco molto deciso.

40/60 Hamilton ha 8”6 su Verstappen e dietro di loro c’è il vuoto con Ricciardo che ha quasi un minuto di ritardo dall’olandese

40/60 Leclerc supera Raikkonen in curva 1, sale in 8° posizione e va alla caccia di Vettel

37/60 Lewis Hamilton incrementa a 8 secondi il vantaggio su Max Verstappen

36/60 Leclerc rientra ai box per il secondo pit stop e monta gomme medie. Il monegasco rientra in decima posizione dietro a Vettel e Raikkonen

35/60 Carlos Sainz sorpassa Norris che non ha risolto i problemi al motore della sua McLaren dopo il pit stop. Sergio Perez di nuovo attacca Leclerc e stavolta lo sorpassa e mantiene la posizione sul ferrarista

34/60 Perez prende il DRS su Leclerc e lo sorpassa nel rettilineo finale sfruttando le gomme nuove. Poi Leclerc risponde e riprende la posizione su Sergio Perez

32/60 Hamilton è ormai in fuga con 6 secondi di vantaggio su Verstappen e si avvia verso la 91° vittoria in carriera che gli permetterà di eguagliare il record di Schumacher!

Ricciardo è terzo a 54 secondi da Verstappen, quarto Leclerc a 13”5 da Ricciardo

31/60 Lando Norris è rientrato ai box per effettuare il pit-stop e rientra in pista dietro a Leclerc

30/30 Quando siamo giunti a metà gara, Lewis Hamilton ha 5 secondi di vantaggio su Verstappen. A seguire c’è Lando Norris staccatissimo a 45”9, quarto Ricciardo e quinto Leclerc

29/60 Torna ai box Sergio Perez per il suo pit stop il messicano monta gomme medie e torna in pista dietro Leclerc. Anche Carlos Sainz ora è alle spalle del monegasco.

28/60 Leclerc passa in curva 1 Gasly ed ora è in settima posizione a 11”6 da Ricciardo.

27/60 Hamilton incrementa a 4”1 il suo vantaggio su Max Verstappen. Clarles Leclerc è vicino a Gasly e può attaccarlo per il 7° posto

25/60 Lewis Hamilton è al comando con 3”4 di vantaggio su Max Verstappen, 3° Lando Norris, 4° Sergio Perez, 5° Carlos Sainz. Leclerc è ottavo e prova a spingere per recuperare ulteriori posizioni



24/60 Esteban Ocon rallenta e rientra ai box. Anche il francese è costretto al ritiro. Charles Leclerc guadagna un’altra posizione. 5 secondi di penalità anche per Alex Albon per il contatto con Kvyat

23/60 Inflitti 10 secondi di penalità a Kimi Raikkonen dopo l’incidente con Russel che è costato il ritiro al britannico

22/60 Max Verstappen fa segnare il giro record ma Lewis Hamilton rimane saldamente al comando.

21/60 Leclerc passa Hulkenberg e sale in 10° posizione in zona punti.

20/60 BOTTAS ha seri problemi al motore ed è costretto al ritiro! Lewis Hamilton intanto fa un altro giro veloce ed allunga il vantaggio su Verstappen a 2”6. A seguire c’è Lando Norris 3°, Sergio Perez, 4°, Ocon 5°. Leclerc è 11° mentre Vettel è 14°

19/60 Clamoroso! Bottas in un team radio dice di non avere potenza nel motore! Appena uscita la VSC c’è un contatto tra Albon e Kvyat all’ultima curva! Il russo perde l’ala!

18/60 Hamilton rientra in pista con gomme medie al comando davanti a Verstappen che anche lui ha effettuato il pit stop. I due hanno approfittato della virtual safety car per fare il pit stop senza perdere posizioni.

17/60 VIRTUAL SAFETY CAR per recuperare la monoposto di Russell dopo l’incidente! Lewis Hamilton ne approfitta subito per rientrare ai box e fare il suo pit stop!

16/60 Bottas sorpassa Ricciardo ed ora può rimontare e andare a caccia di Verstappen che non ha ancora effettuato il suo pit stop

15/60 Hamilton è al comando con 4”2 di vantaggio su Verstappen, quindi Ricciardo terzo a 22 secondi. Leclerc è 14° mentre Vettel 18°.

14/60 Leclerc nelle retrovie sorpassa Grosjean, mentre Raikkonen colpisce Russell in curva 1 e l’inglese procede con la macchina danneggiata e una gomma ko.

14/60 Incredibile bloccaggio delle gomme di Bottas in curva 1 che ora rientra per il pit stop! I meccanici Mercedes montano gomme medie alla monoposto di Bottas che rientra in pista in 4° posizione subito dietro Ricciardo



13/60 Lewis Hamilton sorpassa Bottas in curva 2 dopo che il finlandese aveva commesso un errore in curva 1!

12/60 Vettel monta le gomme dure e torna in pista penultimo, Leclerc è 17°. Le Ferrari sprofondano!

11/60 LECLERC rientra ai box per il pit stop! I meccanici Ferrari montano gomme medie al monegasco VETTEL va in testa-coda nell’ultima chicane e torna ai box anche lui!

11/60 Davvero imbarazzante la prestazione della Ferrari, Leclerc ha Norris e Perez negli scarichi! Inizia a piovere intanto sul circuito del Nurburgring!

10/60 Hamilton riduce a 1”2 il distacco da Bottas, Verstappen è terzo a 2”2 dal britannico della Mercedes. A seguire c’è Daniel Ricciardo che ha preso già a 2 secondi di vantaggio su Leclerc mentre dietro di lui Perez attacca Norris che resiste!

9/60 Ricciardo si è liberato di Leclerc ed ora può recuperare con pista libera. Ferrari ancora una volta lentissima ed in grande difficoltà!

9/60 Altro giro record per Lewis Hamilton. Ricciardo prova ancora l’attacco a Leclerc in curva 1 e stavolta riesce a passarlo!

8/60 Bottas ha sempre 1”6 di vantaggio su Hamilton. Alexander Albon torna ai box e monta gomme medie! Il thailandese torna in pista in ultima posizione!

7/60 Giro record per Lewis Hamilton in 1:31.951 ma Bottas perde pochissimo. Verstappen è sempre al terzo posto a 1”7 da Lewis Hamilton e poi dietro di loro c’è il vuoto. Leclerc sta cercando di mantenere la 4° posizione su Ricciardo mentre Vettel cerca di attaccare Giovinazzi.

6/60 Attacco di Riccardo su Leclerc alla Curva 1 con il ferrarista che riesce a chiudere e difendersi. Leclerc ha già 14 secondi di distacco dai primi 3!

5/60 Bottas davanti detta il ritmo ed ha 1”6 su Hamilton, Verstappen rimane vicino al britannico della Mercedes mentre Leclerc è 4° con oltre 10 secondi di distacco e con Ricciardo attaccato. Sesto posto per Alex Albon, poi a seguire ci sono Lando Norris, Sergio Perez, Ocon, Sainz, Giovinazzi e Sebastian Vettel che è 12° con l’altra Ferrari

4/60 Bottas ha sempre un vantaggio di 1”4 su Hamilton quindi a seguire c’è Verstappen a 2”7 mentre Leclerc ha già quasi 10 secondi di distacco con Ricciardo in zona DRS

3/60 Charles Leclerc fa molta fatica a tenere il ritmo delle Mercedes e della Red Bull di Verstappen ed ha perso già tantissimo terreno dalle prime 4 posizione. Alle sue spalle Daniel Ricciardo inizia a farsi minaccioso

Giro 2/60 Bottas prova subito a dettare il tempo e prova a staccare Hamilton che ha già 1”4 di distacco, Verstappen a 2”3 mentre Leclerc è già dietro di 5 secondi.

Giro 1/60 PARTITI! Scatto perfetto di Hamilton dalla 2° posizione ma Bottas chiude bene alla curva 1 e mantiene la prima posizione su Hamilton, a seguire ci sono Verstappen e Leclerc che mantengono le rispettive posizioni!

