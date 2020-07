F1, Mercedes imprendibile nel Gran Premio d’Ungheria

Il terzo appuntamento del Mondiale 2020 ha consacrato ancora una volta la Mercedes come team imprendibile, con Hamilton che ha addirittura doppiato entrambe le Ferrari, autrici di una prestazione imbarazzante.

Mercedes imprendibile, Hamilton ” che gara è stata, anche se ho corso da solo”

Lewis Hamilton sembra arrivato ad un punto tale della sua carriera in cui può sfidare solo se stesso. Il pilota inglese, questa domenica, ha dato prova di una forza spaventosa, egugliando Schumacher di otto Gran Premi vinti sulla stessa pista.

“Ma che gara stupenda che è stata. Sinceramente, è stata una delle gare preferite che abbia mai corso, per quanto devo dire che ho corso praticamente da solo – ha affermato l’esacampione del mondo, alla fine della gara – Si è trattato di compiere una sfida completamente diversa quella per cui ho spinto così tanto lì fuori, oggi – il che accade principalmente per il giro veloce. Vorrei dire un enorme grazie a tutti i ragazzi che lavorano a casa . Hanno fatto un lavoro eccezionale per migliorare ancora, questo team continua a lasciarmi senza parole. Amo lavorare per loro , specialmente in weekend come questo.Avevamo un passo eccezionale, brillanti pit-stops, una fantastica strategia. Ho tenuto molto ma molto a lungo le Medie e poi è arrivato il momento perfetto per cambiare le gomme ed averle fresche per effettuare il giro veloce.”

Valtteri Bottas: il suo weekend

Il finlandese ha descritto così il suo weekend ungherese: “é stata una gara difficile, oggi. Ovviamente quando parti secondo speri di vincere la gara ma poi la macchina non andava e ho perso tantissime posizioni. Verso la fine ho combattuto davvero duramente per superare Max e ci sono andato davvero molto vicino ma poi non ci sono riuscito. Comunque, la cosa importante è che ho portato a casa un bel po’ di punti per il team”.

