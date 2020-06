F1, Mercedes condivide i piloti di riserva con la McLaren

Mercedes e McLaren risultano unite da un filo, durante questa stagione 2020. Le due scuderie, infatti, si ritrovano a condividere i piloti di riserva. Una decisione del genere comporta una riduzione di costi ed una maniera più efficiente e sicura di gestire gli imprevisti per entrambe le squadre.

Stoffel Vandoorne, ex pilota McLaren ed attuale pilota di riserva della Mercedes

Mercedes, McLaren ed i piloti di riserva: lo strano caso di Stoffel Vandoorne

La Mercedes rende i suoi piloti di riserva disponibili, nel caso uno dei due piloti ufficiali della McLaren non possano guidare per un Gran Premio nel corso della stagione 2020. Questo risulta un impegno particolarmente significativo in un anno costantemente tiranneggiato dalla pandemia, specialmente dopo gli ultimi aggiornamenti. Chase Carey, infatti, proprio martedì scorso ha nuovamente dichiarato che il Gran Premio andrà avanti anche nel caso ci dovesse essere un membro dello staff che risultasse positivo al Covid-19.

Nel caso uno dei due piloti della McLaren, Lando Norris e Carlos Sainz, dovesse malauguratamente risultare positivo al virus, Stoffel Vandoorne potrebbe fare ritorno alla scuderia di Woking. Il pilota belga, lo ricorderete, ha corso in McLaren dal 2016 al 2018, prendendo parte con il team britannico a 41 gare. Attualmente il pilota è infatti uno dei piloti di riserva del team della Freccia d’Argento. Vandoorne, tuttavia, attualmente corre in Formula E e questo renderebbe meno probabile la sua “convocazione” in pista, avendo una disponibilità limitata. Diversamente vale per l’altro pilota di riserva della Mercedes, un altro abituè del Circus, Esteban Gutierrez, che ha precedentemente corso in Sauber e Haas.

La scuderia di Woking non è nuova ad un contratto di questo genere, infatti l’anno scorso il team aveva un accordo simile con la scuderia Renault. Ci sono tuttavia altre scuderie che hanno stipulato degli accordi di questo genere. Uno di questi è la Red Bull, che in caso di problemi con i suoi piloti ufficiali andrebbe a pescare il sostituto fra il suo Junior team, Alpha Tauri. Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo, inoltre, è anche pilota di riserva per la Ferrari.

