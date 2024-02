F1: Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025!

Clamorosa indiscrezione dal mondo della F1: il sette volte campione del Mondo, Lewis Hamilton, è pronto a salire in macchina della Ferrari a partire dal 2025.

Colpo di scena in F1. Lewis Hamilton è pronto a lasciare la Mercedes e approdare in Ferrari. La scuderia di Maranello, dopo aver annunciato il rinnovo di contratto a Charles Leclerc, vorrebbe allestire e sognare una coppia formidabile per il prossimo anno, nel 2025.

In questa stagione la Ferrari dovrebbe iniziare, salvo clamorosi sviluppi sulla vicenda Hamilton, con Carlos Sainz e Charles Leclerc, con l’intenzione tornare a vincere un mondiale che manca ormai da troppo tempo. Con il pilota spagnolo in scadenza di contratto nel 2024, e senza nessuna traccia di rinnovo, la scuderia di Maranello avrebbe puntato gli occhi sul sette volte campione del Mondo.

La bomba di mercato, da rombo di motori, sarebbe stata sganciata dal Corriere della Sera. Se fosse confermata, sarebbe una notizia clamorosa. Hamilton ha un legame con la Mercedes per altre due stagioni, fino al 2025. In attesa della presentazione ufficiale del 14 febbraio prossimo, la scuderia tedesca, ha diramato un annuncio interno convocando l’intera squadra per un briefing, con il team principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison.

If he is to leave….. then let’s run it back, one, last, time ❤️ pic.twitter.com/A3kz1Rr0Uh — Mercedes-AMG F1 News (@MercedesNewsUK) February 1, 2024

Hamilton in Ferrari per battere il record di Schumacher

Se tutto fosse confermato, Lewis Hamilton tenterebbe di battere il record di Schumacher, proprio con la Ferrari. Le indiscrezioni mediatiche, in Inghilterra ne sono certi secondo le fonti di Sky UK che lo vorrebbero dal 2025, ma non è escluso un colpo di scena. Infatti, in serata del 1 febbraio, alle ore 20:00 è previsto un comunicato ufficiale da parte della Mercedes.

Nella sua carriera, all’età di 39 anni, compiuti il il 7 gennaio, Lewis Hamilton ha disputato 332 Gran Premi. Il suo score recita 104 Pole Positions e 103 vittorie, con 7 campionati mondiali vinti ( 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020). Certo il prossimo anno l’inglese va per 40 anni, ma il solo pensiero di chiudere la carriera in Ferrari fa sognare milioni di tifosi del Cavallino rampante.