F1, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi confermati in Alfa Romeo

La coppia formata dal finlandese e dall’italiano difenderà i colori del team con sede a Hinwil anche nella stagione 2021

A circa 24 ore dall’annuncio del prosieguo della partnership tra Sauber ed Alfa Romeo, il team elvetico ufficializza anche la line-up per il 2021. Nelle monoposto costruite dal team di Hinwil siederanno, per il terzo anno di fila, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi.

La decisione del team va a sconfessare le tante voci di mercato che si erano susseguite nelle ultime settimane, con tanti piloti affiancati, di volta in volta, al Campione del Mondo 2007, il cui rinnovo era dato per (quasi) certo già da un po’.

Kimi Raikkonen, con il rinnovo ufficializzato con l’Alfa Romeo, affronterà la stagione #19 in Formula 1 (foto da: twitter.com/alfaromeoracing)

Da Mick Schumacher (soprattutto) a Callum Ilott, passando per Robert Schwartzman, Sergio Perez e anche Nico Hulkenberg, molti sono stati accostati in particolare al sedile del pilota di Martina Franca, dato per partente in direzione Haas o anche a rischio appiedamento.

Raikkonen, giunto a Portimao al GP #324 in carriera (record assoluto) e alla 18° annata in Formula 1, in questa complicata stagione per l’Alfa Romeo ha finora portato a casa 2 punti, tutti ottenuti grazie al 9° posto del Mugello. Giovinazzi, invece, alla sua seconda stagione completa, ha all’attivo 3 punti, frutto di un 9° posto nel GP d’apertura in Austria e di un 10° al Nurburgring.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti, a partire dai due piloti. “Il team Alfa Romeo Racing ORLEN è molto più di una scuderia per me, è come una seconda famiglia” – spiega Kimi Raikkonen – “Molti dei volti che mi circondavano quando ho debuttato in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera unica di questa squadra è ciò che mi dà quella motivazione in più per andare avanti in quella che sarà la mia 19° stagione in questo sport, la prossima anno“.

“Non sarei qui se non credessi nel progetto del team e in ciò che sentiamo di poter realizzare insieme. Questo team valorizza il duro lavoro rispetto alle parole e questo si adatta bene al mio stile. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno e spero di fare qualche passo avanti verso la parte anteriore della griglia“, conclude il finnico.

Antonio Giovinazzi resterà in Alfa Romeo anche nella stagione 2021 (foto da: twitter.com/alfaromeoracing)

“Il team Alfa Romeo Racing ORLEN è stata la mia casa in Formula 1 in queste ultime due stagioni, e sono contento che questo rapporto continuerà per un altro anno” – commenta Antonio Giovinazzi – “La squadra ha riposto molta fiducia in me e io ho fatto del mio meglio per ripagarla, con duro lavoro e impegno“.

“Abbiamo ottenuto dei buoni risultati e sento di aver fatto la mia parte per far progredire la squadra, ma la strada da percorrere è ancora lunga e insieme vogliamo ottenere tanto” – continua – “Ci sarà molta continuità tra questa stagione e la prossima, quindi tutto ciò su cui lavoreremo da qui alla fine dell’anno conterà già per il prossimo. Siamo pronti a dare tutto ciò che abbiamo“.

Così si è espresso Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo: “Sono molto contento che la squadra continui a lavorare con Kimi ed Antonio per un’altra stagione. Kimi è un pilota che non ha bisogno di presentazioni. Il suo talento si è mostrato a tutti sin dal 2001 e vedo ancora in lui la passione e la motivazione di sempre. Ci si può fidare di lui per tirar fuori il massimo dalla macchina, ed è un vero leader per le persone che lavorano intorno a lui“.

“Antonio ha concluso bene lo anno scorso e ha ripreso da dove aveva interrotto, continuando a migliorare per tutto il 2020. Dalla pista ai briefing tecnici, Antonio ha svolto un ruolo fondamentale per il nostro team e si è meritato un nuovo contratto per il 2021” – prosegue il dirigente francese – “La sua etica del lavoro, l’impegno per la squadra e il suo entusiasmo contagioso sono una grande risorsa per il team“.

