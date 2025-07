F1: I migliori team radio della storia – Le frasi leggendarie che hanno segnato la Formula 1

La Formula 1 non è solo una questione di motori e strategie, ma anche di emozioni trasmesse in diretta tramite i team radio, quei messaggi radiofonici che collegano il pilota al box. In alcuni casi, queste comunicazioni diventano momenti iconici, veri e propri simboli di gare leggendarie, tensioni interne e trionfi irripetibili. In questo articolo analizziamo i team radio più famosi della F1, con tutte le frasi che sono entrate nella storia del motorsport.

Kimi Räikkönen – “Leave me alone, I know what I’m doing” (Abu Dhabi 2012)

Uno dei team radio più celebri della F1 moderna. Durante il GP di Abu Dhabi 2012, mentre era in testa, Kimi risponde così al suo ingegnere:

“Lasciami in pace, so cosa sto facendo”

Una frase divenuta virale, che ha consolidato l’immagine del “Iceman” freddo e imperturbabile.

Ferrari a Massa – “Fernando is faster than you” (Germania 2010)

Una delle frasi più discusse della F1. Alla radio, il team comunica a Felipe Massa di far passare Alonso:

“Fernando è più veloce di te”

Un chiaro ordine di scuderia, che fece esplodere polemiche e cambiò le regole FIA sulla comunicazione in gara.

Lewis Hamilton – “Is that Glock?!” (Brasile 2008)

Nel finale più drammatico del mondiale, Hamilton conquista il titolo sorpassando Glock all’ultima curva. La frase “Is that Glock?!” rappresenta lo shock e la gioia esplosiva del box McLaren. È ancora oggi uno dei momenti più emozionanti della F1.

Toto Wolff – “No Mikey, no! That was so not right!” (Abu Dhabi 2021)

Il finale più controverso del decennio. Dopo la ripartenza che consente a Verstappen di superare Hamilton, Toto Wolff sbotta contro il direttore di gara Michael Masi:

“No Mikey, no! That was so not right!”

Un audio entrato nella storia della F1 e diventato simbolo delle polemiche legate a quel mondiale.

Charles Leclerc – “I am stupid” (Baku 2019)

Dopo un errore nelle qualifiche, Leclerc si autoaccusa in diretta:

“Sono stupido”

Una frase sincera, che mostra la sua maturità e umiltà, diventando virale sui social.

Sebastian Vettel – “Forza Ferrari!” (2015–2019)

Dopo ogni vittoria con la Ferrari, Vettel urlava al team:

“Grazie ragazzi, Forza Ferrari!”

Un team radio carico di passione, diventato simbolo dell’era Vettel in rosso, particolarmente amato dai tifosi italiani.

Sebastian Vettel – “We did it, Adrian!” (Brasile 2012)

Dopo una gara rocambolesca che gli vale il terzo titolo mondiale consecutivo, Vettel dedica la vittoria ad Adrian Newey:

“Ce l’abbiamo fatta, Adrian!”

Una frase emozionante che racconta il legame tra pilota e ingegnere in Red Bull.

Lando Norris – “I’m not gonna talk through the rest of this race” (Russia 2021)

Dopo aver perso la vittoria per non essere rientrato ai box sotto la pioggia, Norris, deluso, dice:

“Non parlerò per il resto della gara”

Un momento di frustrazione e maturità sportiva.

Frase standard – “Box, box, box!” (ogni GP)

La frase più ripetuta e riconoscibile della F1 moderna. Anche se non iconica per un singolo evento,

“Box, box, box!” è diventata il tormentone delle strategie, spesso usata anche nei meme e nei video.

Mark Webber – “Multi 21, Seb!” (Malesia 2013)

Red Bull impone l’ordine “Multi 21” per congelare le posizioni. Ma Vettel lo ignora e passa Webber. Quest’ultimo, furioso, esclama:

“Multi 21, Seb!”

Un team radio emblematico delle tensioni interne ai top team.