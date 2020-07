F1, Gulf Oil torna nel paddock con la McLaren già da Silverstone

Gulf Oil torna in Formula 1 con la McLaren. La compagnia petrolifera e la scuderia britannica hanno infatti firmato un contratto pluriennale. Per vedere la storica livrea in pista, è necessario attendere sino al 2021. Tuttavia, per le prime visioni del logo non bisognerà certo attendere così tanto. Il logo, infatti, apparirà sulle monoposto, le tute dei piloti e quelle dei meccanci già da questo weekend a Silverstone.

McLaren e Gulf Oil hanno firmato un contratto pluriennale. Fonte: Sito ufficiale McLaren

Questa partnership fra i due brand avrà inizio immediato e si estenderà per diversi anni, coinvolgendo non solo la Formula Uno ma anche le automobili di lusso. Sembra, quindi, un’ottima occasione per riportare alla luce e ripulire dalla polvere una partnership storica. La prima volta che McLaren e Gulf Oil hanno collaborato infatti, è stata nel 1968 e si è esteso fino alla fine della stagione del 1973 e comprendeva sia la Formula 1 che la serie della Can-Am, nella quale la collaborazione ha portato alla fine alla vittoria di più di 40 gare.

La collaborazione venne rinnovata nella 24 Ore di Le Mans nel 1990, anno in cui c’era la iconica McLaren F1 GTR,con la livrea colorata dalle tonalità della Golf.

Per una livrea storica, attenderemo il 2021 ma i loghi saranno presenti sin da subito, già da questo weekend nel circuito inglese.

Contratto pluriennale fra McLaren e Gulf Oil

La McLaren annuncia la notizia sul suo sito ufficiale. Mike Jones, CEO del brand petrolifero è entusiasta della partnership con la scuderia di Woking.

“Questa partnership è molto eccitante e riporta il marchio Gulf nelle gare di motorsport d’elite. I libri di storia sono pieni di storie importanti che raccontano cosa hanno raggiunto McLaren e Gulf insieme in passato. Ora siamo di nuovo insieme per scrivere il prossimo capitolo di questa partnership unica.

Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco di un marchio che condivide le nostre aspirazioni future e la nostra ambizione di innovazione sia su strada che su pista. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e sviluppare ulteriormente sia le capacità da leader di classe sia di Gulf che di McLaren.

Anche Zak Brown si dimostra fiero di questo traguardo: “Siamo felicissimi di dare nuovamente il benvenuto alla Gulf in McLaren e riunire così due brand iconici in una nuova ed eccitante partnership. Gulf è parte della storia della McLaren e sono molto noti per la loro innovazione e l’eccellenza tecnica nell’industria, il che si allinea perfettamente alla McLaren. Non vediamo l’ora di iniziare la partnership insieme in questa stagione”.

