F1, Gran Premio della Stiria: Orari e Dove Vederlo

Domenica 12 luglio alle 15:10 si assisterà all’inedito – e forse unico nella storia della Formula 1- Gran Premio della Stiria. Ad una sola settimana dalla prima gara della stagione 2020, il Gran Premio d’Austria,il circuito del Red Bull Ring è pronto a tornare sotto le luci dei riflettori per un’altra appassionante gara.

Valtteri Bottas vince il GP d’Austria. Vincerà anche quello della Stiria? Fonte: Twitter

Sin dall’inizio eravamo al corrente di quello che in inglese si chiama “double header”, ovvero un doppio appuntamento con due gare diverse ma corse sullo stesso circuito, in questo casosu quello di Spielberg. Il secondo appuntamento è stato denominato Gran Premio della Stiria. In quello d’Austria, che si è corso lo scorso week-end, abbiamo visto trionfare la Mercedes ma insolitamente con Valtteri Bottas, mentre – udite, udite- Lewis Hamilton è arrivato quarto a seguito di un contatto con Alex Albon, che ne ha causato la penalizzazione da parte dei commissari FIA. Al secondo posto si è piazzato il ferrarista Leclerc, mettendo a segno una bellissima rimonta e al terzo posto ha chiuso Lando Norris. Il britannico è riuscito in una doppia impresa: portare al podio la McLaren dopo un tempo lunghissimo e guadagnarsi il primo podio in Formula 1 della sua carriera.

Gran Premio della Stiria: unico appuntamento

Questo GP sarà veramente qualcosa di unico.Il circuito lo conosciamo, è il Red Bull Ring di Spielberg Ci troviamo infatti di fronte ad un qualcosa di raro, non siamo abituati a vedere due gare di Formula 1 sullo stesso circuito e sembra, inoltre, strano anche il cambio del nome. Il Gran Premio della Stiria, infatti, nella settantesima edizione della Formula 1 è al suo esordio e colui che lo vincerà potrà essere, quasi sicuramente, l’unico vincitore del Gran Premio della Stiria di tutta la storia della Formula 1.

Lo splendido Red Bull Ring visto dall’alto, immerso nel verde della Stiria. Fonte: F1.com

Immaginiamo quanto possa apparire ghiotta questa opportunità per i piloti. Dopo un esordio semplicemente scoppiettante ed imprevisto, c’è una grande possibilità di vedere un “bis“. Le squadre ed i piloti, infatti, hanno approfittato del GP d’Austria per prendersi le misur. Ci sono stati in quella occasione moltissimi ritiro e sicuramente Lewis Hamilton avrà voglia di rifarsi. Dall’altra parte, però, c’è anche un ritrovato Bottas con sete di conferme. Anche Sergio Perez potrebbe partire a caccia di quel podio mancato ma a portata di mano e Norris avrà modo di mostrare nuovamente le sue qualità, come George Russell. La Ferrari, inoltre, sembra che abbia anticipato gli aggiornamenti originariamente previsti per l’appuntamento successivo, in Ungheria.

Orari e Dove Vedere la gara

Leclerc festeggia il suo secondo posto al GP d’Austria. Fonte: Twitter

Come al solito, la F1 è in diretta su Sky, mentre TV8 darà le repliche. Rinnoviamo l’invito a prestare attenzione all’orario in cui vogliate connettervi a TV8, poichè gli orari sono ancora in fase di ufficializzazione.

Venerdì 10/07/2020

11:00 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 15:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 11/07/2020



12:00 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 15:00 Qualifiche – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 18:00 Qualifiche – TV8 (differita, attendiamo conferma)



Domenica 12/07/2020

15:10 Gara – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 18:00 Gara – TV8 (differita, attendiamo conferma)

