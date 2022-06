F1 Gran premio del Canada 2022, una gara emozionante, ricca di pathos fino all’ultimo. Gli assalti di Sainz non sono serviti, il leader del mondiale e campione in carica Verstappen resiste e porta a casa la vittoria. Al terzo posto un sorprendente Lewis Hamilton, su una Mercedes nettamente migliorata rispetto agli ultimi tempi.

Il campione olandese ha tenuto a sottolineare come la velocità maggiore nei rettilinei è un punto di forza in favore della Red Bull. La Ferrari è stata più rapida in frenata, ma in trazione ha lasciato parecchio a desiderare. Le differenze tra le due scuderie sono ancora tante, il cavallino dovrà fare ancora parecchia strada per insidiare da vicino la squadra di Verstappen.

Ad un certo punto sembrava che la Ferrari avesse opportunità di vincere questa sera. I giri veloci di Sainz lo hanno dimostrato. Ma la caparbietà e la tenacia del campione del mondo in carica hanno fatto la differenza.

Ecco le dichiarazioni del primo arrivato a caldo al termine della gara:

Velocità sul dritto? Si, per fortuna quest’anno siamo molto veloci in rettilineo e questo ci aiuta. Nel complesso loro erano molto forti in gara, sarebbe stata dura riprenderli. Loro dopo la SC conclusiva avevano gomme più fresche. In quel caso avrei preferito essere quello che doveva attaccare piuttosto che quello che doveva difendere, ma per fortuna ha funzionato lo stesso”.

“La Sc finale non ha aiutato. Loro nel complesso erano molto veloci in gara ed era davvero difficile per me. Loro poi alla fine avevano gomme più fresche ed è stato davvero entusiasmante. Io ho dato tutto e chiaramente Carlos ha fatto lo stesso. Vedevo che lui spingeva e attaccava sempre. Chiaramente con il DRS è più facile attaccare, però gli ultimi giri sono stati divertenti.

Il secondo arrivato Carlos Sainz si è detto piuttosto deluso. Avrebbe voluto ottenere la prima vittoria al volante della Ferrari.

C’erano le condizioni per riuscire a stare davanti la Red Bull, ma la tenacia e la grinta di Verstappen hanno fatto la differenza. Ecco le sue parole al termine della gara:

” Ho spinto a tutta. Non ho lasciato neanche un centimetro in frenata e vicino ai muri. Ho spinto al massimo anche con la batteria, le ho provate tutte per passare Max, ma non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante e portarlo fuori traiettoria alla chicane. Ma la cosa buona è che siamo stati un po’ più veloci per tutta la gara.

Qui però ci è mancato qualcosa per superare. Siamo contenti del passo gara, per come siamo riusciti a mettere pressione a Max. Le tempistiche del pit stop sono state giuste. Le abbiamo provate tutte e siamo arrivati vicinissimi a vincere. Mi prendo gli aspetti positivi e continuerò a provarci nella prossima gara.”