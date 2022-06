F1, ordine d’arrivo Gran Premio Canada 2022: vince Verstappen

F1, ordine d’arrivo GP Canada 2022: vince Verstappen davanti a Sainz. Secondo podio stagionale per Lewis Hamilton.

La Ferrari torna sul podio, anche se non si porta a casa la vittoria. Dopo il disastroso GP dell’Arzebaijan, dove sia Leclerc che Sainz sono stati costretti al ritiro, oggi, durante il GP del Canada, lo spagnolo ha centrato la seconda posizione al traguardo.

Vince ancora Max Verstappen, che centra il bersaglio grosso per la sesta volta in stagione. L’olandese della Red Bull consolida così il proprio primato in classifica allungando su Charles Leclerc. Il monegasco, partito diciannovesimo per via della doppia penalità inflittagli per aver superato il numero di modifiche al motore consentite dal regolamento, ha disputato un grande GP in rimonta.

Quinta posizione finale per lui, che si piazza appena alle spalle della Mercedes di Russell. A proposito della scuderia di Berkeley, per un weekend torna a sentirsi competitiva. Miglior risultato stagionale, anche grazie al terzo posto finale di Lewis Hamilton. L’inglese è al secondo podio stagionale (il primo lo aveva centrato in Bahrein, nella gara inaugurale).

F1, Gran Premio Canada 2022: l’ordine d’arrivo dei piloti