F1 Gran Bretagna 2022, Risultati Qualifiche: sotto la pioggia in pole va Sainz

Lo spagnolo partirà in pole a Silverstone, beffando Verstappen e Leclerc. 4° Perez, poi Hamilton e Norris. 8° Russell

Carlos Sainz jr. si è preso la partenza al palo nel Gran Premio di Gran Bretagna 2022, edizione #77 dell’evento albionico. Per il ferrarista si tratta della prima pole in carriera, giunta al termine di una qualifica intensissima, caratterizzata dalla pioggia, cominciata a cadere ad una decina di minuti dal semaforo verde della Q1.

All’ultimo tentativo di una Q3 sul filo del rasoio, con le previsioni meteo che minacciavano un nuovo incremento delle precipitazioni, il #55 ha ottenuto un 1:40.983, 72 millesimi più rapido di Max Verstappen e 315 meglio del team-mate Charles Leclerc. L’olandese, fin lì dominatore assoluto delle Qualifiche, si è visto indirettamente danneggiato nell’ultimo tentativo dal rivale monegasco, autore di un 360° in uscita dalla Chapel. Entrambi avevano il potenziale per poter soffiare la pole allo spagnolo, al quale ovviamente va bene così.

A Silverstone, arriva la prima pole in carriera di Carlos Sainz (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

A completare la seconda fila c’è Sergio Perez, con la seconda Red Bull (+0.633), mentre gli idoli di casa Lewis Hamilton e Lando Norris, rispettivamente su Mercedes e McLaren, pagano +1.012 e +1.101, entrambi in terza fila. Buona quarta fila per l’Alpine di Fernando Alonso (+1.133), affiancato dalla seconda W13, quella di George Russell (+1.178), forse un filo deludente. Quinta fila a sorpresa, con l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou (+1.736) e soprattutto con la Williams di Nicholas Latifi (+22.112), alla prima Q3 in carriera.

Passiamo alla seconda metà di classifica. In sesta fila si accomoderanno Pierre Gasly (AlphaTauri) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), seguiti in settima da Yuki Tsunoda (AlphaTauri)e da Daniel Ricciardo (McLaren). Va detto che gli eliminati in Q2 hanno sostanzialmente pagato una pioggia più insistente nella seconda metà di frazione di qualifica.

In ottava fila avremo Esteban Ocon (Alpine) ed Alexander Albon (Williams). Chiudono lo schieramento due grosse delusioni di giornata, ovvero Haas ed Aston Martin, che avranno Kevin Magnussen e Sebastian Vettel in nona fila, mentre Mick Schumacher e Lance Stroll partiranno dal fondo.