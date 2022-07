F1 GP Ungheria 2022, Risultati PL2: Leclerc al top

Il ferrarista si mette alle spalle Norris e Sainz. 4° Verstappen, lontano Perez

Sempre Ferrari davanti, anche nella seconda sessione di libere all’Hungaroring. Stavolta in cima alla classifica abbiamo Charles Leclerc, che chiude la sua simulazione di qualifica con un 1:18.445. Dietro al #16 c’è la sorpresa Lando Norris, con la sua McLaren a +0.217 dal monegasco, subito avanti all’altro ferrarista Carlos Sainz Jr. (+0.231) e ad un Max Verstappen (+0.283) che si è lamentato non poco del comportamento della sua RB18.

Charles Leclerc, autore del giro più veloce nelle seconde libere ungheresi (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

Chiude la top5 la seconda McLaren di Daniel Ricciardo (+0.427), per una scuderia di Woking che ha approcciato al meglio a questo weekend. Ancora bene Fernando Alonso, a +0.604 con la sua A552 dalla vetta, mentre si affaccia nelle prime posizioni anche Sebastian Vettel su Aston Martin (+0.808). Più in affanno, almeno per ora, i due Mercedes, con George Russell 8° (+0.910) e Lewis Hamilton 11° (+1.102), anche loro poco convinti dal comportamento delle rispettive monoposto, e Sergio Perez, 9° sulla seconda monoposto di Milton Keynes (+0.952).

Valtteri Bottas, su Alfa Romeo, si piazza 10° (+0.966), con il team-mate Guanyu Zhou poco lontano (12° a +1.160), seguito da vicino dalla Alpine di Esteban Ocon (+1.169), dalla seconda Aston Martin di Lance Stroll (+1.257) e dall’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.285).

Ancora nelle retrovie le Haas di Kevin Magnussen (+1.373) e di Mick Schumacher (+1.540), con le Williams di Nicholas Latifi (+2.043) ed Alexander Albon (+2.170), separate dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda (+2.076), a chiudere la classifica.