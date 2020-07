F1, GP Stiria 2020, Risultati FP2: Verstappen primo, poi Bottas e Perez

Volge al termine la prima giornata di prove libere del GP della Stiria con la sessione di FP2. Max Verstappen conquista il vertice della classifica alla fine di questa giornata, seguito da Valtteri Bottas, ancora secondo e Checo Perez che riesce a conquistare un’ottima terza piazza.

Fonte: F1.com

La prima giornata in assoluto del Gran Premio della Stiria si conclude con un podio decisamente imprevisto. Infatti, a sorpresa, è Max Verstappen sulla sua RB16 a terminare davanti a tutti. Un risultato del genere ci mostra che la Honda sembra che abbia risolto i problemi sulle Red Bull presenti nello scorso weekend. Al secondo posto ritroviamo ancora una volta Valtteri Bottas sulla Mercedes, seguito da un grande Perez, alla guida di una scatenata Racing Point.

GP Stiria FP2: risultati

Fonte: F1.com

Max Verstappen riesce ad ottenere la leadership della seconda sessione delle prove libere del Gran Premio della Stiria con un giro di 1.03.660. Valtteri Bottas invece conferma la sua seconda posizione, terminando a distanza abbastanza ravvicinata, con uno scarto di 0.043. Perez strappa il terzo posto al suo compagno di squadra Lance Stroll, dimostrando lo stato di grazia di una scatenata Racing Point.

Lewis Hamilton è costretto, altrettanto a sorpresa, ad accontentarsi di una sesta posizione alle spalle di Carlos Sainz che conferma la forza della sua McLaren e della sua determinazione come pilota.

In settima posizione c’è l’altra Red Bull di Alex Albon, seguita da Lando Norris. L’inglese sconterà in griglia una penalità di tre posizioni. L’azione incriminata è stata superare Pierre Gasly durante le prove libere 1 in regime di bandiera rossa.

La top ten è conclusa da Charles Leclerc , mentre Vettel termina in sedicesima posizione, ennesima dimostrazione di una SF1000 che non riesce ad essere competitiva. L’unico a non finire la sessione è stato Daniel Ricciardo.

https://www.stadiosport.it/f1-gp-stiria-2020-risultati-fp1-perez-vola-al-primo-posto-185503

