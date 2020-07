F1, GP Stiria 2020: Risultati FP1. Perez vola al primo posto

Terminano le FP1 del GP della Stiria, il secondo appuntamento con la Formula 1 sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. A sorpresa, è Sergio Perez con la Racing Point a terminare al primo posto, seguito dalla Mercedes. Valtteri Bottas conclude al secondo posto, solo terzo Hamilton. Ma siamo solo all’inizio…

Le aspettative per questo Gran Premio solo davvero alte. Ci aspettiamo un’altra gara entusiasmante come quella di domenica scorsa. Non solo, il fatto stesso che i piloti conoscano la pista fa sì che in molti abbiano anche in mente di attuare una rivincita. Uno di questi è proprio Sergio“Checo” Perez, che alla guida della sua velocissima Racing Point ha conquistato la leadership delle FP1, seguito molto da vicino da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

FP1 GP della Stiria: Risultati

é Perez il pilota più veloce della prima sessione di prove libere, terminando il suo giro più veloce con 1.04.867, seguito da Valtteri Bottas, il quale ha finito a 0.222 dal pilota della Racing Point. Al terzo posto troviamo un’altra Freccia d’Argento, quella del Campione del mondo in carica Lewis Hamilton. L’inglese ha concluso la sessione a 0.253 dal leader e ad un respiro di distanza dal proprio compagno di squadra.

La Racing Point conferma il suo stato di grazia piazzando l’altra monoposto, quella di Stroll al quarto posto, vicinissimo ad Hamilton. Uno degli ultimi team radio, infatti, che sono giunti al’esacampione del mondo diceva: “Lewis, Lance Stroll è veloce quanto te!”

Al quinto posto va a piazzarsi una ottima McLaren, quella alla guida di Carlos Sainz, determinato a dimostrare che quel posto l’anno prossimo in Ferrari se lo merita, eccome. Alle sue spalle vediamo Max Verstappen, seguito da una buona Renault, guidata da un Daniel Ricciardo in netta ripresa.

Le Ferrari rimangono nel limbo con prestazioni deludenti. Solo un’ottava piazza per Sebastian Vettel e Charles Leclerc è ad un preoccupante 0.970 da Perez. Il ferrarista monegasco termina infatti appena fra i primi dieci alle spalle dell’ Alpha Tauri di Daniil Kvyat.

Le prove libere hanno subito inoltre una bandiera rossa a causa di Nicholas Latifi, il quale è finito fuori con la sua Williams.

Siete pronti per la seconda sessione nel pomeriggio?

