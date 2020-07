F1, GP Stiria: news tecniche Mercedes,Williams e Red Bull

Il GP della Stiria è alle porte. Il double-header dell’Austria sarà l’occasione perfetta per i team per mettersi in mostra. Mercedes ha rivelato, tuttavia, che il cambio verrà sostituito con lentezza. Red Bull, al contrario, con Honda è corsa ai ripari per evitare nuove delusioni su circuito di Spielberg. Russell, invece, con la sua Williams, è più pronto che mai a mettere in luce il suo talento.

Dopo il Gran Premio d’Austria, a Spielberg le scuderie di Formula 1 corrono ai ripari, preparandosi ad intavolare un’altra bellissima e sorprendente gara. Quest’anno grazie ai doppi appuntamenti presso alcuni circuiti, infatti, piloti e squadre avranno modo di confermare i loro successi o di avere una seconda opportunità.

GP Stiria, Mercedes: “Non sostituiremo il cambio così in fretta”

La W11 nella sua nuova veste nera. Fonte: Twitter

Mercedes ha sperimentato qualche problema con il cambio durante la scorsa gara e ha ammesso che il problema è dovuto alla corrente configurazione della sua W11. La scuderia ha anche aggiunto che tale scompenso non potrà essere risolto velocemente per questo weekend.

“Già durante il GP dell’Austria ci stavamo lavorando. Abbiamo gente in fabbrica che lavora giorno e notte dando il massimo per sistemare la configurazione- ha detto il responsabile della strategia James Vowles – Se fosse stato qualcosa di semplice da sitemare lo avremmo già fatto naturalmente. Sappiamo che questo problema ci può causare uno o due ritiri questa domenica. Tutto ciò che sappiamo è che le nostre componenti elettriche del cambio stanno soffrendo e faremo del nostro meglio perchè terminino il Grand Prix.”

Honda: “Abbiamo fatto ricorso alle contromisure”

Fonte: Twitter

Un altro “Did Not Finish” è stato Max Verstappen, a causa di problemi tecnici alla sua Red Bull. Come Alex Albon, anche lui ha avuto problemi con la power unit del suo motore. La Honda, però, è abituata a questi problemi ed è corsa immediatamete ai ripari.

“è utile avere due weekend di gara- ha detto Toyoharu Tanabe, responsabile tecnico di F1 della Honda- abbiamo avuto problemi alle componenti di entrambe le power unit ma siamo già corsi ai ripari. Ora entrambe le macchine funzionano.”

Russell porta alla Stiria un nuovo motore

Fonte: Twitter

George Russell inizia a fare emergere il suo potenziale e a fare l’occhiolino alla Mercedes. Nonostante il pilota della Williams abbia fatto una bella gara, con prestazioni veramente interessanti, la sua monoposto ha avuto delle noie tecniche con il motore l’inglese non ha terminato la gara. Anche per lui il Gran Premio della Stiria rappresenta una seconda occasione per rifarsi. La scuderia di Groove, infatti, gli ha cambiato il motore. Vediamo cosa accadrà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

