F1 GP Stiria 2020, Risultati PL3: piove troppo. Sessione cancellata!

Le avverse condizioni meteo spingono la direzione gara a cancellare le PL3. A rischio anche le Qualifiche

Niente da fare per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2020. Il direttore di gara Michael Masi, dopo aver rinviato per circa tre quarti d’ora il semaforo verde, ha deciso di cancellare le PL3.

Troppa la pioggia che sta cadendo in questo momento sul Red Bull Ring per poter scendere in pista con sicurezza. Il maltempo, ampiamente atteso nella giornata di ieri, dovrebbe insistere sulla zona del circuito praticamente per tutta la giornata, dando tregua soltanto in serata.

La troppa pioggia ha portato alla cancellazione della terza sessione di libere del Gran Premio di Stiria (foto da: twitter.com)

A serio rischio ci sono dunque anche le Qualifiche, che dovrebbero partire alle ore 15. Dovessero persistere queste condizioni, ne sarà scontato il rinvio. La cancellazione anche delle Qualifiche sembra essere fuori discussione, poiché lo stesso Ross Brawn ha spiegato che l’intenzione è di disputarle domani mattina, sistemando il programma di giornata, già di suo abbastanza ingolfato.

Nel caso peggiore, ovvero di cancellazione delle Qualifiche, a valere sarebbero i tempi della PL2. In quel caso, in pole ci sarebbe Max Verstappen, con Valtteri Bottas a completare la prima fila. Le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll in seconda fila, seguite da Carlos Sainz Jr. e Lewis Hamilton in terza.

Alexander Albon e Charles Leclerc si sistemerebbero in quarta fila, con i francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly a completare la top-10. Lando Norris, ottavo ieri pomeriggio, sconterebbe la sanzione di 3 posizioni in griglia per i due sorpassi effettuati in regime di bandiera gialla in PL1. La mancata disputa delle Qualifiche farebbe male soprattutto a Sebastian Vettel, che scatterebbe appena dalla 16° piazzola.

