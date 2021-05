F1 GP Spagna 2021, Risultati Qualifiche: Lewis Hamilton fa 100 pole!

Sarà l’inglese della Mercedes a scattare dalla prima posizione nel Gran Premio di domani. Verstappen fallisce la pole, Bottas terzo, poi Leclerc che paga, però, 7 decimi dal gruppo di testa.

100 pole in carriera per Lewis Hamilton. Il profilo ufficiale Twitter della F1 lo celebra con questa foto. (https://twitter.com/F1/status/1391033211975839746/photo/1)

Il Gran Premio di Spagna, nello stupendo circuito della Catalogna che farà da sfondo alla quarta tappa del mondiale, ha già incoronato il suo Re, consegnano alla storia l’ennesimo record di Sir Lewis Hamilton.

Il pilota inglese della Mercedes non solo ha conquistato la pole position in una sessione in cui sembrava potesse essere la Red Bull la grande vettura favorita, ma il giro veloce condotto in 1:16.741 vale al numero 44 della Mercedes la centesima pole in carriera.

Hamilton è il primo pilota ad aggiungere, accanto al suo nome, una statistica da “tripla cifra” tra pole e vittorie e mette, nuovamente, il suo nome nell’Olimpo del Motorsport.

Dietro al campione del mondo in carica, c’è tanta delusione sia per Max Verstappen, che si è visto privare la pole per 36 millesimi, e per Valterri Bottas.

Sia la RB16B dell’olandese che la W12 del finlandese hanno rovinato il giro finale con una sbavatura che non ha permesso al duo dei contendenti di migliorare ed evitare la gioia della pole numero 100 a Lewis.

C’è da segnalare che, nonostante sia stata una bellissima sessione di qualifiche, la distanza tra il trio di testa e il gruppo di inseguitori è siderale con Charles Leclerc, che ha piazzato la sua Ferrari al quarto posto, attardato di ben 7 decimi rispetto alle macchine che lo precedono.

Il monegasco, comunque, è stato autore di un grande giro e per la SF21 il quarto posto è di grandissimo valore. Bene (ma non benissimo) anche il “padrone di casa”, nonostante sia di Madrid, Carlos Sainz che conquista un sesto posto che porta con se le solite delusioni di un giro finale non concretizzato al meglio.

Il 55 della Ferrari è stato più veloce di Leclerc sia in Q1, che in Q2, ma nel giro decisivo gli è mancato qualcosa. Sebbene Carlos possa fare di meglio, c’è grande fiducia per la gara di domani in una pista che lui conosce molto bene.

A dividere i due prodigi di casa Maranello, c’è l’Alpine di Esteban Ocon che conferma l’enorme crescita della vettura negli ultimi due Gran Premi e compie un giro impressionante guadagnandosi la testa della terza fila.

L’altra A521 dell’idolo di casa Alonso conquista il decimo posto che è, pur sempre, un risultato davvero positivo considerando le grandi difficoltà iniziali di questa scuderia.

Deluse le due McLaren con Ricciardo (settimo) che precede l’altra Red Bull di Perez, anch’egli molto al di sotto delle aspettative iniziali, e il compagno di squadra Lando Norris che dopo un grande sussulto in Q1, ha dovuto cedere all’evidenza che la sua MCL35M, oggi, non era all’altezza.

Ennesima prova incolore dell’Aston Martin con Stroll undicesimo e Vettel tredicesimo, mentre deludono, rispetto alle ultime prove libere, le Alfa Romeo con Raikkonen diciassettesimo e fuori in Q1 e Giovinazzi quattordicesimo.

L’italiano è l’unica nota positiva per gli Alfisti, avendo piazzato la C41 in Q2 nonostante tante difficoltà.

Anche la scuderia Alpha Tauri, di Faenza, delude ancora con Tsunoda sedicesimo e Gasly dodicesimo. Chiudono il gruppo le due Haas con Mazepin sempre ultimo e enormemente attardato rispetto agli avversari e Mick Schumacher che si prende la soddisfazione di prendere almeno la nona fila precedendo Latifi.

La Williams, però, si gode il solito grandioso George Russell che piazza la FW43B al quindicesimo posto dopo un giro in Q1 da applausi.

F1 GP Spagna 2021: La griglia di partenza

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Mercedes)

2 Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Mercedes)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5 Esteban Ocon (Alpine)

6 Carlos Sainz (Ferrari)

QUARTA FILA

7 Daniel Ricciardo (McLaren)

8 Sergio Perez (Red Bull)

QUINTA FILA

9 Lando Norris (McLaren)

10 Fernando Alonso (Alpine)

SESTA FILA

11 Lance Stroll (Aston Martin)

12 Pierre Gasly (Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Sebastian Vettel (Aston Martin)

14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 George Russell (Williams)

16 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18 Mick Schumacher (Haas)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Williams)

20 Nikita Mazepin (Haas)

