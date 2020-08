F1 GP Spagna 2020, Risultati PL1: Bottas davanti a Hamilton di 39 millesimi

Subito 1-2 Mercedes al Montmelò. Bottas ha ottenuto il miglior crono, subito avanti a Hamilton. Più staccati, Verstappen, Leclerc e Vettel

La Mercedes, come da previsione, comincia al meglio il weekend di Barcellona, prendendosi da subito la vetta nelle PL1 del Gran Premio di Spagna 2020. Davanti a tutti c’è Valtteri Bottas, in 1:16.785, appena 39 millesimi davanti al leader del Mondiale, Lewis Hamilton. Tera posizione per il vincitore del Gran Premio del 70° Anniversario, Max Verstappen su Red Bull (+0.939).

Poco dietro al #33 ecco le due Ferrari, con Charles Leclerc (+1.185) meglio di Sebastian Vettel di 11 millesimi. Il tedesco ha a disposizione un nuovo telaio, dopo che quello usato a Silverstone era stato trovato leggermente crepato in un punto. Sorpresa Haas in questa prima sessione, con Romain Grosjean titolare del 6° tempo (+1.506), davanti alla Racing Point di Sergio Perez (+1.686) e all’altra Red Bull di Alexander Albon (+1.821).

Valtteri Bottas, autore del miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2020 (foto da: twitter.com/MercedesAMGF1)

Con il 9° tempo l’altra VF-20 di Kevin Magnussen (+1.835), mentre Lance Stroll chiude i primi 10 (+1.858). Le McLaren al momento al di fuori della top-10, con Carlos Sainz Jr. 11° (+1.948) e Lando Norris 13° (+1.959); in mezzo la Renault di Esteban Ocon (+1.951). La prima AlphaTauri è quella di Pierre Gasly, 14° (+2.103), seguita dalle Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+2.132) e Kimi Raikkonen (+2.196).

Daniil Kvyat, con l’altra AT01, è 17° (+2.360). Completano la classifica Daniel Ricciardo, su Renault (+2.445), e le Williams di Nicholas Latifi (+3.549) e di Roy Nissany (+3.879), in questa sessione al volante della FW al posto di George Russell, che tornerà nella PL2. Come giri completati, davanti ci sono Bottas e Sainz (33), seguiti da Norris (32) e dai piloti di Racing Point e Renault (31); in fondo, con 21 giri all’attivo, troviamo Kvyat.

Classifica e tempi delle PL1 del Gran Premio di Spagna 2020 (foto da: twitter.com/F1)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS