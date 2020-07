F1 GP Silverstone 2020 FP2: Stroll è primo davanti a Albon e Bottas

Sono concluse le FP2 del GP di Silverstone 2020, con eventi simili alla prima sessione ma protagonisti diversi. Ad ottenere la “pole” di questa sessione di allenamento è stato Lance Stroll con la sua super Racing Point, davanti alla Red Bull di Albon e alla Mercedes di Valtteri Bottas. Sfortunato ancora una volta Vettel, solo diciottesimo.

La Racing Point di Lance Stroll. Fonte: F1.com

GP Silverstone 2020, FP2: primo Stroll

Questa seconda sessione di prove libere incornicia le prestazioni dei secondi piloti. A finire in testa, con il crono più veloce di tutti è infatti Lance Stroll, grazie ad una Racing Point in ottime condizioni. Il secondo classificato invece è Alex Albon. Red Bull e Racing Point dimostrano sorprendentemente di potere tenere dietro l’ineguagliabile W11. Solo terzo, infatti, si classifica un altro secondo, quello della Freccia d’Argento, il finlandese Valtteri Bottas.

Fonte: F1.com

Il quarto classificato è un ex “secondo pilota”, quello della Ferrari, Charles Leclerc. Per quanto riguarda invece l’altra macchina, quella di Sebastian Vettel, le cose invece vanno male. Il tedesco, infatti, ha dovuto affrontare un’altra serie di problemi sulla sua SF1000, che ne ha determinato il ritiro -nuovamente- e la conclusione in diciottesima posizione, davanti solo alla Haas di Kevin Magnussen e alla Williams di Latifi.

A proposito del canadese della scuderia di Groove, c’è da dire che ha tanto da migliorare. Un suo errore, infatti, ha portato la bandiera gialla in pista, terminando così la sessione di prove libere.

Per quanto riguarda Lewis Hamilton, l’eroe di casa si è dovuto accontentare di una quinta posizione. Tuttavia, siamo solo alle prove libere e lo conosciamo bene il Re Nero. é infatti in gara che Lewis si trasforma in un cannibale, vincendo di prepotenza e classe ogni gara, con insaziabile sete di vittoria. Riuscirà a fare propria la terza vittoria su quattro gare del 2020 nel Gran Premio di casa?

