F1 GP Silverstone 2020: Orari e Dove Vederlo in diretta TV e Streaming

Il circuito storico di Silverstone si sta preparando per ospitare ben due GP di F1 nel corso di questo 2020. Il primo, è previsto già per questo weekend e Lewis Hamilton, alla guida della sua Pantera Nera, la W11, è pronto per regnare nel suo GP di casa. Riuscirà a farlo per due volte consecutive?

Il circuito di Silverstone. Fonte: Twitter

Eccoci di nuovo qui dopo una settimana di pausa. Lewis Hamilton è pronto a riprendere da dove terminatoin Ungheria, con una vittoria davvero entusiasmante. La Mercedes, infatti, anche in questa stagione sta dimostrando di avere un altro passo gra rispetto alle altre e sembra ormai sicuro che continuerà a dominare anche qui, in casa del loro primo pilota. La Ferrari, dopo la deludente prestazione dei primi tre Gran Premi ha provveduto a cambiare un po’ la propria struttura organizzativa.Vediamo se i benefici inizieranno ad arrivare già nel corso di questo Gran Premio.

F1 2020 GP Silverstone: Orari e Dove Vederlo

Sebbene il Regno Unito sia un’ora indietro rispetto al nostro fuso orario, gli orari per seguire il Gran Premio in diretta rimangono invariati, come invariate rimangono le piattaforme u cui seguirlo. Per i due Gran Premi di Silverstone, infatti, rimane Sky Sport la migliore piattaforma per seguire live un eccitante weekend di gara mentre per le differite continuiamo a contare su TV8.

Venerdì 31 luglio:

Prove libere 1: 11.00-12:30 – diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 15.00-16:30 – diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 1 agosto:

Prove libere 3: 12:00-13:00 – diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 15:00-16:00 – diretta su Sky SportF1 HD

18:00 – Differita su TV8

Domenica 2 agosto:

Gran Premio: ore 15:10 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 18:00 – Differita su TV8

GP di Silverstone 2020: il circuito

Fonte: Wikipedia

Nome: Silverstone Circuit

Luogo: Silverstone, Inghilterra, UK

Distanza a giro: 5,891 km

Numero di curve: 17

Per questo Gran Premio ci spostiamo nelle verdi campagne inglesi del Northamptonshire, in vicinanza della cittadia di Silverstone. Sembra di trovarsi direttamente in un classico inglese dell’ ‘800 in stile “Orgoglio e Pregiudizio”, le campagne inglesi, infatti, matengono intatto il loro dignitoso e pittoresco splendore. Al centro del verde, tuttavia, non ci si ritrova immersi nel silenzio e non si può sentire il cinguettio degli uccellini poichè il tutto viene ovattato dal rombo dei motori: qui, infatti, scende in pista la Formula 1.

La particolarità è che il circuito sorge fra due contee. La prima metà del tracciato è infatti nel territorio del Buckinghamshire mentre l’altra metà si trova nel Northamptonshire. L’altopiano su cui sorge è spazzato dai venti. Infatti, una delle sue principali caratteristiche della gara inglese è una estrema instabilità delle condizioni meteorologiche. All’interno del tracciato sopravvivono ancora attive tre piste costruite durante la seconda guerra mondiale e che vengono ancora utilizzate come aeroporto. Durante il weekend del Gran Premio Silverstone, infatti, l’aeroporto del circuito diventa uno dei più trafficati aeroporti britannici, tanto che esiste un apposito centro di controllo del traffico aereo.

Il circuito di Silverstone ha in sè una caratteristica che lo rende unico. Qui, infatti, si è corso il primo Gremio di Formula 1 della storia, in data 13 maggio 1950.

C’è da dire, però, che non si tratta del battesimo dei motori. Silverstone, infatti, nasce già nel 1943 come aeroporto militare inglese della RAF, con la costruzione di tre piste a triangolo, tipica di tutti gli aeroporti militari della seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, arrivarono le prime gare che le prime gare che utilizzarono proprio queste tre piste di decollo come tracciato. Queste infatti venivano collegate con tre curve secche realizzate con balle di paglia. Nacque così un circuito velocissimo in grado si ospitare il primo Gran Premio Mondiale della storia, vinto da Nino Farina.

La leggenda, quindi, aleggia come una presenza sul circuito, che ha visto poche modifiche sostanziali da allora. Per quarant’anni infatti nessuno ha provveduto a modifiche sostanziali, mantenendole solo nella dislocazione dei box e dei paddock. Oggi infatti si trovano all’interno tra la Stowe e la Abbey. Queste due curve “storiche” del tracciato creano un raccordo che pensare ad un “meta-circuito”, un circuito nel circuito.

Silverstone è sempre stato un Gran Premio tra i più veloci. Nonostante una chicane introdotta nel 1975 appena prima della Woodcote, nel 1985 Keke Rosberg riesce a realizzare con la Williams una pole a 259,005 km/h di media. Il suo record rimane imbattuto per 17 anni. Nel 1994 la morte di Ayrton Senna porta a rivedere le velocità delle monoposto, modificando i tracciati per limitarne appunto la velocità. Silverstone ci sono modifiche alla curva Stowe e alla Abbey, la quale diventa una chicane. L’altra modifica è quella del 2010 effettuata lungo il rettilineo Hangar, che viene allungato di 750 metri, con la Formula 1 che inizialmente ha utilizzato il tracciato per la MotoGP.

Il circuito su cui Hamilton andrà a cercare di ripetere la prestazione mostruosa del 2019 ha 17 curve. Ad oggi, sul circuito si raggiunge un’accelerazione laterale che si appropinqua ai 5g alla Copse, che si percorre quasi in pieno, continuando dopo la sequenza di curve Maggots. Questa sequenza è caratterizzata da frequenti cambi di direzione rapidi in grado di mettere a dura prova l’assetto delle monoposto. Da lì, però, le macchine devono prendere la rincorsa perchè in questa porzione di pista devono prendere l’abbrivio per percorrere il rettilineo dell’Hangar.

Il record è stato ottenuto da Hamilton nel 2019 con un tempo di 1”27″369 sulla sua W10 in gara.

Albo d’oro

NON VALIDI PER IL MONDIALE

1926 Senechal e Wagner – Delage

1927 R Benoist – Delage

1948 L Villoresi – Maserati

1949 E de Graffenried – Maserati

VALIDI PER MONDIALE

1950 Silverstone Giuseppe Farina Alfa Romeo 1951 Silverstone José Froilan Gonzalez Ferrari 1952 Silverstone Alberto Ascari Ferrari 1953 Silverstone Alberto Ascari Ferrari 1954 Silverstone José Froilan Gonzalez Ferrari 1955 Aintree Stirling Moss Mercedes 1956 Silverstone Juan Manuel Fangio Lancia-Ferrari 1957 Aintree Moss/Brooks Vanwall 1958 Silverstone Peter Collins Ferrari 1959 Aintree Jack Brabham Cooper-Climax 1960 Silverstone Jack Brabham Cooper-Climax 1961 Aintree Wolfgang Von Trips Ferrari 1962 Aintree Jim Clark Lotus-Climax 1963 Silverstone Jim Clark Lotus-Climax 1964 Brands Hatch Jim Clark Lotus-Climax 1965 Silverstone Jim Clark Lotus-Climax 1966 Brands Hatch Jack Brabham Brabham-Repco 1967 Silverstone Jim Clark Lotus-Ford Cosworth 1968 Brands Hatch Jo Siffert Lotus-Ford Cosworth 1969 Silverstone Jackie Stewart Matra-Ford Cosworth 1970 Brands Hatch Jochen Rindt Lotus-Ford Cosworth 1971 Silverstone Jackie Stewart Tyrrel-Ford Cosworth 1972 Brands Hatch Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1973 Silverstone Peter Revson McLaren-Ford Cosworth 1974 Brands Hatch Jody Scheckter Tyrrel-Ford Cosworth 1975 Silverstone Emerson Fittipaldi McLaren-Ford Cosworth 1976 Brands Hatch Niki Lauda Ferrari 1977 Silverstone James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1978 Brands Hatch Carlos Reutemann Ferrari 1979 Silverstone Clay Regazzoni Williams-Ford Cosworth 1980 Brands Hatch Alan Jones Williams-Ford Cosworth 1981 Silverstone John Watson McLaren-Ford Cosworth 1982 Brands Hatch Niki Lauda McLaren-Ford Cosworth 1983 Silverstone Alain Prost Renault 1984 Brands Hatch Niki Lauda McLaren-TAG Porsche 1985 Silverstone Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1986 Brands Hatch Nigel Mansell Williams-Honda 1987 Silverstone Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Silverstone Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Silverstone Alain Prost McLaren-Honda 1990 Silverstone Alain Prost Ferrari 1991 Silverstone Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Silverstone Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Silverstone Alain Prost Williams-Renault 1994 Silverstone Damon Hill Williams-Renault 1995 Silverstone Johnny Herbert Benetton-Renault 1996 Silverstone Jacques Villeneuve Williams-Renault 1997 Silverstone Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 1999 Silverstone David Coulthard McLaren-Mercedes 2000 Silverstone David Coulthard McLaren-Mercedes 2001 Silverstone Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2002 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 2003 Silverstone Rubens Barrichello Ferrari 2004 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 2005 Silverstone Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2006 Silverstone Fernando Alonso Renault 2007 Silverstone Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Silverstone Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2009 Silverstone Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2010 Silverstone Mark Webber Red Bull-Renault 2011 Silverstone Fernando Alonso Ferrari 2012 Silverstone Mark Webber Red Bull-Renault 2013 Silverstone Nico Rosberg Mercedes 2014 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2015 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2016 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2017 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2018 Silverstone Sebastian Vettel Ferrari 2019 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS