Ultima ora di prove libere ad Interlagos, prima della Sprint Qualifying stasera e della gara domani. A primeggiare, in condizioni di sereno e di pista asciutta e calda (25 C° l’atmosfera, oltre i 50 C° l’asfalto), è stato Esteban Ocon, che ha portato la sua Alpine fino all’1:14.604, con cui precede di 184 millesimi la Red Bull di Sergio Perez e di 312 la Mercedes di George Russell.

Miglior tempo per Esteban Ocon (Alpine) nelle FP2 in Brasile (foto da: youtube.com)

Sessione positiva per il team transalpino, come si capisce anche dal 4° tempo di Fernando Alonso (+0.445), il quale si piazza davanti al bi-campione in carica Max Verstappen, a +0.494 con la RB18 #1, e all’altra Mercedes W13 di Lewis Hamilton (+0.533). Oltre il secondo di distacco ecco l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.032), tallonata dalle due Haas di Mick Schumacher (+1.080) e del poleman Kevin Magnussen (+1.211), mentre la McLaren di Lando Norris chiude la prima metà di classifica (+1.247).

La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz Jr., titolare dell’11° crono (+1.252), di pochi millesimi avanti alla seconda AT03 di Yuki Tsunoda (+1.261) e all’altra F1-75 di Charles Leclerc (+1.264). Daniel Ricciardo, McLaren, è 14° (+1.390), davanti all’Alfa Romeo di Valtteri Bottas (+1.443) e al duo canadese composto da Nicholas Latifi (Williams, a +1.577) e da Lance Stroll (Aston Martin, a +1.659).

A completare la classifica troviamo Sebastian Vettel (Aston Martin, a +1.796), Guanyu Zhou (Alfa Romeo, a +1.864) e Logan Sargean (Williams, a +1.876). Sessione importante per lo statunitense, futuro pilota del team inglese nel 2023: al classe 2000 di Fort Lauderdale, Florida, serviva completare 24 giri sul circuito paulista (circa 100 km), per ottenere i punti necessari per la Superlicenza; ebbene, ne ha completati 28.

Clicca qui per i risultati completi delle PL2 del Gran Premio di San Paolo 2022.