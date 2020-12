F1, GP Sakhir: il resoconto delle qualifiche

Si sono appena concluse le qualifiche del GP di Sakhir in F1, il secondo appuntamento consecutivo sul circuito del Bahrein, nonché il più corto dell’intero campionato.

Lo testimoniano i tempi fatti registrare dai piloti, tutti quasi sotto il muro dei 55 secondi. Prima fila tutta Mercedes, con Bottas, e un sorprendente (ma non troppo) Russell, distanziati di soli 26 millesimi. Terza piazza, invece, per la Red Bull di Verstappen.

Andiamo a ricapitolare cosa è successo nelle tre sessioni di qualifica odierne.

Suggestiva vista notturna del Sakhir, circuito che ospita il Gran Premio del Bahrain (foto da: twitter.com)

Q1: è Bottas il pilota più veloce

Tutti pronosticavano una sua debacle a confronto col giovane talentino George Russell. Il finlandese, almeno nella prima sessione di qualifiche, si è dimostrato il più veloce in pista girando in 53.904, primo pilota a scendere sotto il muro dei 54 secondi. Il suo compagno di squadra si è dovuto invece accontentare “solo” della terza piazza, andando a girare in 54.160.

La scarsa lunghezza del circuito ha permesso un po’ di capovolgimenti in classifica, con Leclerc che è stato il primo a girare sotto i 55 secondi segnando un crono di 54.917. A due facce la Red Bull, che con Verstappen ha mantenuto la leadership per gran parte della Q1 grazie ad un tempo di 54.037, mentre ha visto Albon qualificarsi solo per “il rotto della cuffia”, quindicesimo, a soli 85 millesimi da Magnussen, primo degli esclusi.

Buona prova di Antonio Giovinazzi.,che è riuscito a portare l’Alfa Romeo in Q2 segnando un crono di 54.523. Un po’ in difficoltà, ma comunque capaci di avanzare, le due Ferrari di Leclerc e Vettel, rispettivamente settimo e ottavo, a 345 e 397 millesimi dal tempo di Bottas.

I piloti esclusi dalla Q1 sono: Magnussen (Haas), Latifi (Williams), Aitken (Williams), Raikkonen (Alfa Romeo) e Fittipaldi (Haas).

Q2: Verstappen il più veloce

È tornato a dettare legge in Q2 Max Verstappen, che stamattina aveva già riportato il miglior tempo nelle prove libere, e va a girare in 53.647. Deludente la prestazione di Albon, solo dodicesimo a 380 millesimi dal compagno di scuderia.

Dietro l’olandese si conferma un ottimo Sergio Perez, ancora ustionato dal finale amaro dell’ultimo granpremio. Il messicano gira 140 millesimi più lento della Red Bull di Verstappen e consolida la posizione della Racing Point verso la Q3.

Solo terza e quinta le Mercedes di Bottas e Russell, che comunque tengono in serbo il meglio per l’ultima sessione di qualifiche.

La Ferrari sembra destinata a leccarsi nuovamente le ferite, invece un guizzo finale di Leclerc lo porta a strappare la sesta posizione, a 178 millesimi dall’eterno rivale olandese. Incomprensibile la scelta di Vettel, che rientra ai box per montare gomme nuove mentre era lanciato sul rettilineo finale del giro e pareva poter strappare un posto il Q3, poi sfumato in un misero tredicesimo piazzamento a oltre mezzo secondo da Verstappen.

Bene le due Alpha Tauri, che sono riuscite a portare entrambi i piloti tra i primi dieci.

Q3: prima fila Mercedes. Non basta l’acuto di Leclerc

La Q3 conferma lo strapotere Mercedes, con Bottas e Russell che vanno ad occupare tutta la prima fila. L’inglese ha dimostrato di potersela giocare (quasi) alla pari con il più esperto compagno di squadra, assicurandosi, forse, un futuro nella scuderia tedesca. 53.377 il tempo fatto segnare da Bottas, distanziato di soli 26 millesimi dal classe ’98.

Non è bastato, invece, l’acuto di Charles Leclerc: ad inizio sessione, il monagasco è sbucato fuori praticamente dal nulla con un tempo di 53.613 che gli è valso il secondo posto provvisorio, poi tramutatosi in quarto, alle spalle di Verstappen.

Proprio l’olandese chiude il podio girando 56 millesimi più lento di Bottas. Dietro Perez, quinto, da sottolineare la grande prestazione di Kvyatt, giunto sesto a bordo della sua Alpha Tauri, girando poco più di mezzo secondo sopra i tempi delle Mercedes.

Chiudono le prime dieci posizioni, nell’ordine: Ricciardo (+0.580), Sainz (+0.633), Gasly (+0.777) e Stroll (+0.823).

