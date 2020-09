F1 GP Russia 2020: Orari e Dove Vederlo in diretta TV e Streaming

Finalmente ci siamo: la F1 è tornata dopo 15 giorni di stop a cui non siamo più abituati con il Gran Premio di Russia 2020. Dopo la vittoria numero 93 firmata da Lewis Hamilton, Mercedes torna più forte che mai, inseguita da Max Verstappen sulla sua RB16. Eccovi qui qualche informazione sul circuito Russo e su come seguire la gara.

Vista satellitare del Circuito di Sochi. Fonte: Wikipedia

Il Circuito di Sochi: un sogno olimpico

Ecco il line-up del tracciato russo. Fonte: Wikipedia



Nome: Autodromo di Sochi

Località: Sochi, Russia

Lunghezza: 5.848 m

Curve: 18

Record: 1’35″761, Lewis Hamilton su Mercedes AMG W10, 29 settembre 2019.

Benvenuti alla settima edizione del Gran Premio di Russia, una gara giovane ma che ce la mette tutta per restare tatuata indelebilmente nel cuore degli appassionati. La cittadina di Sochi è una delle poche località russe che vantano un clima relativamente mite, in quanto è situata sul Mar Nero. Ciononostante, è stata selezionata per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2014 ed in quella occasione è sorto anche un impianto di un circuito proprio intorno allo Stadio del Ghiaccio. Il circuito di Sochi, tuttavia, ha origini più antiche. Si tratta, infatti, di un progetto del 1982 di far sorgere il Gran Premio dell’Unione Sovietica, che tuttavia non vide mai la luce.

Nel 2014, invece, questa pista ha visto i piloti finalmente prendere posto sul via e la gara venne vinta, tanto per cambiare, da Lewis Hamilton. Vediamo chi vincerò quest’anno. Il circuito è un cittadino progettato da Hermann Tilke e si snoda intorno allo Stadio Del Ghiaccio,che ha ospitato cerimonia di apertura e chiusure delle Olimpiadi, oltre alle gare olimpiche di pattinaggio ed hockey su ghiaccio. Il tracciato inizia sul bordo settentrionale del Parco Olimpico vicino alla stazione ferroviaria. Poi si scende poi verso Medals Plaza, ovvero il luogo in cui si svolgeva la consegna delle medaglie olimpiche. Si continua poi con il giro della piazza e ci dirgiamo verso est al Bolshoy Ice Dome. Qui si snoda una serie di curve strette che conducono con una curva a nord dove costeggeremo il bordo del Parco Olimpico, proseguiamo sopra il villaggio olimpico e poi lungo la Adler Arena Skating Center. A questo punto siamo giunti al Sochi Olympic Skating Centre e proseguiamo all’Ice Cube Curling Center, appena prima di passare dietro il paddock e proseguire verso la stazione ferroviaria per poter completare il percorso con una bella curva a 180 gradi. Se siamo in un villaggio olimpico ci si potrebbe chiedere perchè Sochi sia conosciuto come circuito cittadino. é presto detto, più di 1.700 metri del tracciato sono infatti situazioni su strade pubbliche.

Gran Premio di F1 di Sochi 2020: Dove Vederlo

Ancora una volta ci affideremo a Sky Sport in diretta e a TV8 in differita. Attenzione, gli orari questa volta sono diversi dalle altre tappe europee!

Venerdì 25 settembre

Libere 1: 10:00-11:30

Libere 2: 14:00-15:30

Sabato 26 settembre

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-13:00

Domenica 27 settembre

Gara: 13:10

Albo D’Oro

Eccoci qui con un Albo D’Oro breve che la particolarità di essere firmato esclusivamente dalla Mercedes.

2014 – Lewis Hamilton , Mercedes

2015 – Lewis Hamilton , Mercedes

2016 – Nico Rosberg, Mercedes

2017 – Valtteri Bottas, Mercedes

2018 – Lewis Hamilton , Mercedes

2019 – Lewis Hamilton , Mercedes

©RIPRODUZIONE RISERVATA

