F1 GP Portogallo 2021, Risultati Qualifiche: Pole di Bottas per 7 millesimi!

Il finlandese piazza il colpo grosso in Q3, anticipando il compagno di squadra Hamilton per soli 7 millesimi. Deluso Verstappen che si accontenta della terza piazza.

Valeri Bottas. Immagine tratta dal suo profilo Twitter

E quando meno te lo aspetti è Woodman a sorprendere tutti e conquistare la pole position del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa del mondiale ospitata dalla pista di Portimao.

Valterri Bottas e la sua Mercedes si aggiudicano la testa del gruppo grazie ad un grande giro (1’18″348) messo insieme nel primo tentativo svolto in Q3, anticipando il compagno di squadra Lewis Hamilton di soli 7 millesimi.

Il finlandese ha beffato il Campione del Mondo in carica, togliendogli l’onore e la soddisfazione di aggiudicarsi la 100ma pole position in carriera, proprio nel giorno in cui si commemora la prematura scomparsa dell’indimenticato Ayrton Senna (che 23 anni fa si spense a seguito di un’incidente nel circuito di Imola), ma nonostante ciò, i vertici Mercedes possono essere soddisfatti.

Le F1W12 hanno stravinto la sfida contro le due Red Bull, che si accontentano della seconda fila, anticipandole con più di 3 decimi di vantaggio.

Deluso, dunque, Max Verstappen che, dopo aver superato i limiti di pista nel primo tentativo, non è stato autore di un ultimo tentativo all’altezza delle aspettative e condividerà la seconda fila con l’altra RB16B del compagno Sergio Perez.

L’ultimo step di qualifiche è stato incredibilmente strano a causa della caotica evoluzione della pista che a fine Q2 sembrava prestazionale, per poi causare un peggioramento delle prestazioni a tutte le vetture, autrici di un ultimo tentativo poco convincente.

Gli unici ad aver piazzato un colpo soddisfacente sono stati Carlos Sainz ed Esteban Ocon che si aggiudicano il quinto e il sesto posto, affermandosi come MVP della giornata di oggi.

Lo spagnolo della scuderia di Maranello è sembrato in grande forma già dal venerdì ed oggi può festeggiare la prima vittoria in qualifica nei confronti del compagno Leclerc, che paga quasi 3 decimi di distacco dalla Ferrari numero 55.

Il monegasco, preceduto da Lando Norris, anch’egli deludente nella fase finale nonostante una Q1 e una Q2 positiva, si accontenta della quarta fila, mentre chiudono la top 10, Pierre Gasly in Alpha Tauri e Sebastian Vettel in Aston Martin.

Il tedesco, finalmente, si dimostra convincente piazzando un giro fenomenale in Q2 e inserendo la sua AMR21, che patisce ancora troppi problemi di prestazione, tra i primi 10.

L’altra Aston Martin, quella di Stroll, viene clamorosamente eliminata in Q1 con il diciassettesimo tempo, ma è Ricciardo a prendere la poco onorevole palma di sorpresa negativa.

Il pilota McLaren viene eliminato fin da subito con un sedicesimo tempo che diventa impietoso se paragonato alle prestazioni di Norris.

Bene, come sempre, George Russell che conquista l’undicesimo posto assaporando per pochi millesimi il clamoroso Q3 con una Williams. L’inglese condividerà la sesta fila con Antonio Giovinazzi, autore di una grande qualifica con l’Alfa Romeo.

Fernando Alonso conclude tredicesimo e si iscrive all’ampio lotto di piloti oggi “sconfitti” dalle seconde guide, mentre l’ultima fila è ancora composta dal duo delle Haas.

Le Mercedes sembrano in grande spolvero e la gara rischia di diventare una parata trionfale delle W12, ma Verstappen è in vena di vendetta.

Griglia di Partenza del Gran Premio del Portogallo 2021

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Sergio Perez (Red Bull)

TERZA FILA

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

6 Esteban Ocon (Alpine)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (McLaren)

8 Charles Leclerc (Ferrari)

QUINTA FILA

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri)

10 Sebastian Vettel (Aston Martin)

SESTA FILA

11 George Russell (Williams)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Alpine)

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

OTTAVA FILA

15 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

16 Daniel Ricciardo (McLaren)

NONA FILA

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Nicholas Latifi (Williams)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Haas)

20 Nikita Mazepin (Haas)

