F1, GP Portimao: le dichiarazioni dei primi tre classificati dopo la gara

Le dichiarazioni di Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas, primi tre classificati del GP di Portimao di F1.

Lewis Hamilton vince ancora. Sul circuito di Portimao il britannico centra il secondo successo stagionale, riprendendosi la testa della classifica iridata ai danni di Max Verstappen, giunto alle sue spalle:

“Gara davvero difficile a livello fisico e mentale – afferma Hamilton a fine gara – Tenere tutto insieme, con questo vento…era semplice sbagliare. Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza (all’uscita della safety car ndr), e non ero per niente felice di questo. ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all’ultimo settore. Su Valtteri ho spinto prima che le gomme fossero usurate. Ora dovremo analizzare, anche se non abbiamo tanto tempo. Non siamo stati perfetti. Dobbiamo rilevare i settori in cui siamo andati meglio e replicarli anche nella prossima gara”.

“È stata una gara discreta, anche se ci mancava un po’ di passo – il commento di Verstappen – Lewis è riuscito a ripassarmi e dopo il pit stop. Dopo che ci siamo messi al secondo posto si è visto che ci mancava passo rispetto a loro. Questo è stato un weekend difficile in termini di aderenza. Vediamo se riusciamo a riprenderci a Barcellona”.

“Giornata complicata – sentenzia Bottas che ha perso la pole – Alla partenza non avevo passo, per motivi a me sconosciuti. Dopo la safety car ho trovato un buon settaggio, pur avendo problemi con qualche sensore. Non so perché alla partenza le cose non abbiano funzionato. Ma nel complesso siamo andati bene”.

