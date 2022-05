F1 GP Miami, Prove Libere 1: “Leclerc davanti a tutti, seguono Russell e Verstappen”

Tanti giri macinati dai piloti nel primo turno di libere che è servito a tutti per conoscere la pista.

Prove Libere che possono riassumersi quasi in una “mini gara” per il numero di giri e di vetture in pista durante tutta l’ora della prima sessione.

Non capita spesso, infatti, di vedere fin dai primissimi secondi di prova, tutte le macchine in pista ma era comunque preventivabile dato che sono stati anche i primissimi chilometri macinati nel circuito di Miami.

La pista americana è una novità assoluta del Circus e lo si vede anche dai risultati di questa prima, imprevedibile, sessione, segnata anche da qualche errore, vedi Bottas e Sainz, e dal grande traffico in pista.

Il primo crono lo fa segnare la Ferrari di Charles Leclerc che, nonostante vari tentativi abortiti per traffico, riesce a mettere la rossa numero 16 davanti a tutti.

Distaccato di pochi centesimi la Mercedes di George Russell. La freccia d’argento non è stata autrice di una brutta sessione di prove, nonostante i problemi evidenziati in queste gare, e anche Hamilton ha mostrato un discreto passo che va al di là dell’ottavo tempo fatto segnare.

Subito dietro il giovane inglese della Mercedes, c’è Max Verstappen, seguito poi da Sergio Perez.

Entrambe le Red Bull escono con segnali positivi in un weekend dove possono sprigionare tutta la forza del proprio motore, soprattutto nel lungo rettilineo che caratterizza questa pista.

La top 6 è chiusa da Gasly e Sainz.

Da menzionare anche Albon che con la Williams fa segnare il settimo tempo mostrando di essersi adattato velocemente alla pista.

In attesa dei veri tempi e dei veri valori delle scuderie, la Ferrari di Leclerc prova a mettere il musetto davanti.

F1 Gran Premio di Miami, risultati delle Prove Libere 1

1 Charles LECLERC 1:31.098

2 George RUSSELL +0.071

3 Max VERSTAPPEN +0.179

4 Sergio PEREZ +0.203

5 Pierre GASLY +0.400

6 Carlos SAINZ +0.430

7 Alexander ALBON +0.756

8 Lewis HAMILTON +0.858

9 Kevin MAGNUSSEN +1.461

10 Daniel RICCIARDO +1.494

11 Lando NORRIS +1.517

12 Fernando ALONSO +1.786

13 Guanyu ZHOU +1.922

14 Sebastian VETTEL +1.926

15 Esteban OCON +2.319

16 Lance STROLL +2.478

17 Valtteri BOTTAS +2.675

18 Yuki TSUNODA +2.945

19 Mick SCHUMACHER +3.847

20 Nicholas LATIFI +4.539