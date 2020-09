F1 GP Italia 2020, Risultati PL3: Bottas il più veloce, poi le McLaren

Bottas comanda l’ultima sessione di libere, davanti alle due McLaren. Hamilton 5°, dietro a Ricciardo e davanti a Verstappen. Fuori dalla top-10 le Ferrari

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2020 ha visto il miglior tempo realizzato da Valtteri Bottas, in 1:20.089. La sensazione della PL3 è sicuramente la McLaren, che piazza Carlos Sainz Jr e Lando Norris rispettivamente in 2° (+0.229) e 3° posizione (+0.323). Con il 4° tempo c’è la Renault di Daniel Ricciardo (+0.330), che però continua ad avere problemi di affidabilità, fermandosi a poco meno di 10′ dalla bandiera scacchi e provocando anche una bandiera rossa.

Solo 5° tempo per Lewis Hamilton (+0.350), che però resta il favorito principale per la pole. Lo seguono a ruota le due Red Bull di Max Verstappen (+0.367) e di Alexander Albon (+0.474). Va detto che l’olandese ha ottenuto il proprio giro veloce con la mescola gialla, non riuscendo poi a sfruttare al meglio la rossa. A completare la top-10 troviamo la seconda Renault di Esteban Ocon (+0.604) e le due Racing Point di Lance Stroll (+0.715) e di Sergio Perez (+0.808).

Miglior tempo per Valtteri Bottas nella terza sessione di libere a Monza (foto da: twitter.com)

Staccato di 20 millesimi dal messicano ecco Charles Leclerc (+0.828), con la prima Ferrari; appena 15°, invece, Sebastian Vettel (+1.174), il quale nell’ultimo tentativo ha dato la scia al compagno di squadra. Tra i due di Maranello le AlphaTauri di Pierre Gasly (+0.847) e Daniil Kvyat (+0.864), oltre alla Haas di Romain Grosjean (+1.116).

Con il 16° tempo abbiamo la seconda VF-20 di Kevin Magnussen (+1.347), davanti alla Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (+1.370) e alle due Williams di George Russell (+1.588) e di Nicholas Latifi (+1.675). Ultimo Antonio Giovinazzi, con l’altra Alfa (+2.001). Come giri completati, al top c’è Russell (16), mentre in coda troviamo Ricciardo (9).

Classifica e tempi della terza sessione di prove libere a Monza (foto da: twitter.com/F1)

